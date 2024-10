Este sería el nuevo jurado de Yo me llamo ¿Reemplazará a los cantantes de música popular?

.Publicidad.

Yo me llamo se ha convertido en uno de los realities más populares de la televisión colombiana. Temporada tras temporada, el programa consigue una gran cantidad de audiencia. Es sin duda, uno de los formatos más exitosos que tiene actualmente Caracol Televisión. Por años, ha logrado adquirir una gran cantidad de seguidores y también ha tenido grandes cambios. Esto lo hemos visto con quienes juzgan a los participantes. Aunque, todo parece indicar que este año habría un gran cambio en este aspecto. Todo parece indicar que para esta nueva temporada, habrá un nuevo jurado de Yo me llamo y sería Eduardo Pérez.

Eduardo Pérez, el actor que llegaría como nuevo jurado de Yo me llamo

Como es bien sabido, por el reality de Caracol Televisión, han pasado una gran cantidad de jurados. Sin embargo, en las últimas temporadas del programa, no podían faltar los cantantes de música popular. El último de ellos fue Pipe Bueno, quien como siempre, brilló con su participación. Aún así, se sabe que el cantante estaría más enfocado en su carrera musical, por lo que no estaría en esta nueva temporada. Pese a esto, se creía que volvería a ser algún cantante quien reemplazaría a Pipe. Sin embargo, por lo que se pudo ver en las redes sociales del programa, no fue así.

..Publicidad..

|Le puede interesar La producción de Caracol que ya está lista para reemplazar a Klass 95; este es su elenco

...Publicidad...

Al parecer, el nuevo jurado de Yo me llamo sería Eduardo Pérez. Se trata de un actor que ha sido muy querido y reconocido en el país. Aunque, quizás no todos lo reconozcan aún. Lo cierto es que es un gran talento del país. Eduardo ha participado en producciones como Chica vampiro, Arelys Henao 2, El cartel de los sapos: el origen, Pedro el escamoso 2 y más. Un hombre que poco a poco está construyendo una gran reputación en el medio. En todo caso, él ha aparecido junto a César Escola y Amparo Grisales en los adelantos de la nueva temporada del popular reality.

....Publicidad....

Eduardo Pérez en Arelys Henao 2.

Es por esto que en redes aseguran que él sería el nuevo jurado de Yo me llamo. De hecho, no es nada descabellado y seguramente veamos a Eduardo Pérez ahora en el Templo de la imitación. Si llega a ser así, sería un gran fichaje por parte de Caracol Televisión para esta nueva temporada. Habrá que esperar a que se conozca más información sobre esta nueva temporada del popular programa.

Vea también: