Black Friday y Bogotá Despierta: así funcionará la jornada extendida de compras en la capital este 28 de noviembre

La temporada navideña arranca con fuerza en Bogotá gracias a la coincidencia de Black Friday y la estrategia Bogotá Despierta, ambos programados para este viernes 28 de noviembre. La capital se prepara para una jornada decisiva, que según Fenalco concentra entre el 15% y 25% de las compras navideñas de los bogotanos.

Black Friday, ya consolidado como una tradición comercial en el país, reúne este año a ocho de cada diez establecimientos con descuentos que superan en algunos casos el 60%, especialmente en vestuario, tecnología, calzado, juguetes y turismo. Las promociones se extenderán durante todo el fin de semana y se conectarán con el Cyber Lunes, el 1 de diciembre.

¿Hasta qué hora irá Bogotá Despierta?

Pero el gran complemento será Bogotá Despierta, la estrategia del comercio capitalino que ampliará los horarios de atención hasta las 11 p. m. para facilitar las compras presenciales. La medida busca descongestionar los puntos de venta, promover experiencias más seguras y permitir que los ciudadanos tengan más tiempo para adelantar sus compras festivas.

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, destacó que la unión de ambos eventos impulsa la economía local y mejora la experiencia de los compradores. “El punto de venta físico sigue ocupando el primer puesto de interés para los ciudadanos”, afirmó, subrayando la importancia de extender los horarios en una fecha de alto movimiento.

Además de las ofertas, Bogotá Despierta incluye actividades especiales en varios sectores comerciales, diseñadas para dinamizar la ciudad durante una de las noches más activas del año. Quienes deseen consultar comercios participantes y la programación completa pueden hacerlo en www.bogotadespierta.co



