Este es el video de los inicios de Shakira que protagonizó un famoso cantante mexicano

Shakira Isabel Mebarak Ripoll (nombre real de Shakira) contó en uno de los videos de su primer disco famoso llamado Pies descalzos con la participación de una estrella del pop y del rock mexicano. León Larregui, a quien muchos recuerdan por su banda Zoe.

El video es el de la canción "Se quiere, se mata", una composición antiaborto que compuso la barranquillera a fines de los noventa y que ahora ha sido tildada en redes sociales de escalofriante.

Esa canción contaba la historia de una pareja formada por Dana y Braulio, dos jóvenes que por tener "el fuego por dentro y las hormonas presentes" tuvieron que afrontar un embarazo o, para ser precisos, un aborto.

Pero lo que mucha gente no sabe del video de esta canción es que León Larregui, quien todavía no era famoso, es el protagonista. Entonces él hacía algunos trabajos como modelo y todavía no presentaba "Deja te conecto", el sencillo que reventó en MTV a comienzos del nuevo milenio y se convirtió en uno de los muchos éxitos de la agrupación.

"Necesitaba pagar la renta", declaró León Larregui alguna vez que le preguntaron sobre el tema, de acuerdo a una entrevista del diario El Comercio de Perú. Parece que el cantante de Zoé ni siquiera sabía quién era la colombiana y su única motivación para estar en el video era que le iban a pagar.