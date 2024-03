Este es el tiempo que los gatos tardan en olvidar a sus dueños

.Publicidad.

Muchos dueños de gatos afirman que al llegar a casa sus mascotas no se inmutan y no hacen mayor cosa, ni muestran alegría por su llegada. Sin embargo, Jacob Hawthorne, médico veterinario, dijo en The Dodo, que no es una señal de que no quieren a sus dueños o no los recuerden. Más bien se trata de la personalidad del felino, pero se estima que la mayoría de gatos extrañas a sus cuidadores cuando estos no están en casa.

Pero ante este tipo de situaciones muchos se preguntan ¿mi gato me olvida o cuanto tarda en olvidarme?. Pues según lo informan en Experto Animal, el tiempo que un gato tarda en olvidar a su dueño va a depender de el vínculo que tengan, la capacidad cognitiva y por supuesto la atención que recibe del mismo.

..Publicidad..

Hawthorne explicó que los gatos recuerdan a las personas incluso después de años sin verlas, por loco que parezca. Sin embargo, en el caso de los cachorros es diferente, pues tienen una capacidad de recuerdo menos desarrollada. Respecto a la memoria a corto plazo la cuestión cambia, pues según el experto se ha demostrado que los felinos tienen memoria a corto y plazo y tiene la capacidad de reconocer y recordar a los humanos, incluso después de un solo encuentro.

...Publicidad...

La memoria a corto plazo de un gato puede durar hasta 16 horas, algo increíble ya que el promedio en la mayoría de animales es de 27 segundos. Esto se debe a que tienen una corteza cerebral con alrededor de 300,000 neuronas, mucha más que los caninos, eso les permite tener recuerdos de personas con las que viven durante años.

....Publicidad....

| Ver también: Estas son las croquetas buenas y asequibles para perros que pocos conocen