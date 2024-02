Este es el restaurante más pequeño de Bogotá ¿dónde queda y cuanto cuestan sus platos?

.Publicidad.

La capital sigue impresionando con su variedad gastronómica, se encuentran restaurantes extranjeros, temáticos, dulces, salados, muy elegantes y otros muy callejeros. Pero a pesar de eso, las opciones nunca dejan de sorprender. Le contamos cuál es el restaurante más pequeño de Bogotá, donde queda y sobre todo que tipo de comida venden y sus precios, para que se antoje y lo conozca.

Este curioso lugar fue creado por un ex tripulante de Avianca y ya es uno de los lugares de moda en la ciudad. Es una pequeña ventana atendida por el dueño y tiene cuatros sillas a un costado al aire libre. The Shrimp Alley es el nombre del restaurante y se especializan en vender langostinos en todas sus presentaciones. Podrán disfrutar de sus deliciosos platos a partir de los $10.000 pesos. Su plato individual más caro es de $45.000 pesos.

Uno de los platos favoritos de los comensales es "The Alley", que consiste en 6 jugosos langostinos crujientes en un pan de brioche esponjoso, acompañados de láminas de lechuga, tomate, aguacate y aderezo de salsa tártara Alley. Este tiene un costo de $30.000 pesos. El restaurante está ubicado en la zona G de Bogotá y en la cra 4 # 69A-31, abren de lunes a sábados de 11 am a 9 pm y domingos de 11 am a 4 pm.

