El nuevo CDT digital que entrega el 13 % de interés anual y que muchos ahorradores ya están usando en Colombia

Con montos desde $100.000, sin comisiones y respaldo de Fogafín, Pibank entró a jugar como una de las opciones más interesantes y mejor rentabilidad a un año

Sabiendo que los colombianos hoy en día están tomando decisiones financieras con mayor criterio, es normal que una pregunta se vuelva cada vez más relevante entre los usuarios bancarios: ¿dónde realmente está creciendo el dinero?

Cada vez más personas comparan, entienden las tasas y buscan alternativas que les permitan hacer crecer su dinero con rentabilidades más competitivas, donde el 13% E.A. a 360 días se posiciona como una de las opciones más atractivas del mercado.

En ese escenario, productos como el CDT toman protagonismo.

El CDT: una inversión con condiciones claras

El Certificado de Depósito a Término (CDT) se ha consolidado como una opción relevante para quienes buscan seguridad, estabilidad y una rentabilidad definida.

El CDT permite saber desde el primer momento:

Cuánto tiempo va a estar invertido el dinero.

Qué condiciones tiene.

Cuánto será la rentabilidad recibida.

Esto lo convierte en un producto útil para quienes buscan planificar mejor sus finanzas y tomar decisiones más estructuradas sobre su ahorro.

El CDT Pibank y su tasa del 13% E.A.

Pibank, la línea de banca directa del Banco Pichincha, ha fortalecido su propuesta con productos de ahorro e inversión que responden a lo que buscan los colombianos: claridad, facilidad y acceso digital.

Dentro de esa oferta, el CDT Pibank se presenta como una alternativa para quienes buscan hacer crecer su dinero con condiciones claras y una rentabilidad definida desde el inicio.

Actualmente, ofrece plazos de 180 y 360 días, adaptándose a distintos objetivos de inversión. Sin embargo, es en el plazo de 360 días donde se concentra una de sus principales novedades: su tasa ha aumentado al 13% E.A., posicionándose como una de las más altas del mercado y como una opción relevante para quienes buscan mayor rentabilidad. Además, al estar respaldado por el seguro de depósitos de FOGAFIN, ofrece un nivel adicional de confianza para los inversionistas.

Todo esto con una apertura desde $100.000, de forma 100% digital, sin trámites complejos ni condiciones ocultas, manteniendo su premisa de ser una oferta simple y transparente, con una rentabilidad competitiva que cobra mayor relevancia.

Más que una tasa: una filosofía de ahorro

Más allá del producto, lo que ha marcado la diferencia en la propuesta de Pibank es su enfoque: “hacer que el ahorro y la inversión sean fáciles de entender y de usar”, explican.

En sus tres años en Colombia, la entidad ha apostado por una banca digital que combina:

Alta rentabilidad

Buena experiencia para el cliente

Transparencia en las condiciones, sin asteriscos.

No cobro de comisiones

Esto se ha traducido en un crecimiento sostenido en clientes y depósitos, reflejando una tendencia clara: cada vez más colombianos buscan opciones que realmente les generen valor.

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