Ahora Karol G corona en la super Gala del Met en Nueva York, ¿Qué vestirá?

Con 21 años y un duro camino tras sus sueños como cantante, por fin en 2012 Karol G. pudo grabar su primer video musical, al lado del reguetonero Reykon. El tema, ‘301’; el escenario, Manhattan y el Río Hudson en New York; el look, una larga cabellera negra, una blusa negra de tiritas, sudadera, tenis y una gorra hacia atrás. Hoy, a sus 32 años mucha agua ha corrido bajo el puente, y a esa joven de básico outfit se la pelean las más exclusivas marcas de ropa, y es una de las invitadas a la Met Gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, considerada ‘los Oscar’ de la moda.

Karol G. se convierte en la primera mujer colombiana en pisar esta icónica alfombra roja reservada para celebridades del espectáculo, antecedida sólo por J. Balvin y Maluma. La selecta lista de invitados debe pasar el que es denominado el filtro más difícil: caerle bien a Anna Wintour, la reconocida directora editorial de la revista Vogue US, considerada como la figura más relevante del mundo de la moda, inspiradora del personaje de Miranda Priestly -de la actriz Merly Streep- en el film ‘El diablo se viste de Prada’.

“Es un hito enorme ser invitada a la Met Gala y una señal de que Karol G. ahora tiene fama mundial, no solo en Colombia. Es muy difícil figurar en la lista de invitados porque es un evento muy exclusivo. Normalmente, Anna Wintour aprueba personalmente a todos los de la lista, así que supongo que es fanática de la cantante”, dice Erin Fitzpatrick, directora de ‘Who what wear’, un canal de videos informativos sobre moda.

La Bichota y su equipo mantienen en reserva los detalles del traje que lucirá la colombiana pues el factor sorpresa es una de las características de los atuendos que llevan las celebridades, normalmente cargados de extravagancia, show, arte o diversión, aunque eso sí, sujetos a una temática diferente cada año impuesta por Wintour y demás organizadores de la gala.

A diferencia del año pasado cuando el dress code era explícito: Karl Lagerfeld, un tributo al diseñador alemán; en 2024 el código de vestimenta es más abstracto: ‘El jardín del tiempo’, basado en un libro de igual nombre del novelista inglés J.G. Ballard, en el que si bien la naturaleza y en particular las flores están muy presentes, se trata de una alegoría sobre la fugacidad de la existencia. De ahí que, cómo irá vestida Karol G. y los otros 599 invitados, genera curiosidad y es una temática que promete desafiar la creatividad de los diseñadores y de las celebridades invitadas este año.

A la vez que está considerada la noche más glamurosa del año en Nueva York, en realidad la Met Gala es una cena benéfica que busca recaudar fondos para Costume Institue, una sección del Museo, por lo que algunas personalidades del espectáculo tendrán que desembolsar entre 35 mil y 300 mil dólares (dependiendo si desea algo individual o una mesa), y al mismo tiempo es la inauguración de una exposición que se exhibe durante cuatro meses y que este año ha sido bautizada ‘Sleeping Beauties: Reawakening Fashion’, ‘Bellas durmientes, el despertar de la moda’, que no tiene nada que ver con las princesas de Disney sino con 250 prendas que abarcan desde el siglo XVII hasta años recientes, y que por su fragilidad han estado literalmente ‘durmiendo’ y tienen que ser tratadas con cuidado.

Algunas versiones indican que Karol G. ‘donó’ a esta causa 50 mil dólares, aunque la información no ha sido confirmada. En todo caso, se sabe que tanto la Met Gala como la exposición le apuestan a un tema verde -a la flora y a la fauna-, y a un llamado de atención hacia la sostenibilidad.

Fitzpatrick comenta que, “se trata de una temática con mucho potencial para una alfombra roja realmente increíble. Creo que habrá muchas flores y otros elementos inspirados en la naturaleza como árboles, pájaros, conchas, insectos, etc.”. Sin duda, allí estarán presentes outfits de Alexander McQueen, la casa Chanel, Christian Dior o Loewe, firmas que en algún momento de sus ciclos o etapas han desarrollado facetas con esta temática.

A esta altura, a menos de ocho días para el evento del próximo 6 de mayo, las celebridades ya casi tendrán listos sus atuendos y, mientras algunos apuestan a que Karol G. se decidirá por algún diseño colombiano -teniendo en cuenta la biodiversidad del país-, otros creen que aceptará la iniciativa de algún famoso diseñador, de esos que desde que empezó a subir a la cúspide de la música no dejan de llamarla para que luzca una de sus piezas.

La propia intérprete de ‘Tusa’ ha dicho que su enfoque siempre ha sido la música, y que de fashionista, poco o nada. Con un estilo algo desabrochado, lo suyo ha sido lo ‘urbano’, donde mezcla de todo un poco, joggers, jeans descaderados, blusas holgadas y estampadas, zapatillas, gorras, arracadas (candongas), y ropa alusiva a Colombia. Carolina Giraldo Navarro, su nombre de pila, le dijo a The business of fashion que entrar al mundo de la moda y de la ropa de marcas no fue fácil, “me tomó mucho tiempo experimentar eso”.

Pero con la llegada de infinidad de premios: grammy, Billboard, Música Awards, Lo Nuestro, Juventud, MTV y Nuestra Tierra, por citar algunos; sus dúos con grandes, incluyendo a la propia Shakira, Nicky Minaj, Ozuna, Bad Bunny; su apoteósica gira en la llena todos los estadios en los que se presenta; su poder de influence con millones de seguidores en redes sociales (solo en Instagram, 68 millones); su inclusión en la banda sonora de Barbie; su debut como actriz con Sofía Vergara en ‘Griselda’, y hasta sus mediáticas relaciones amorosas con Anuel AA y Feid, la han catapultado como la sensación del pop mundial.

Y con esto, sumado a su carisma y autenticidad, llegaron diseñadores y grandes marcas que si bien, conscientes de que la paisa no era cercana a las pasarelas y a ese mundo, le apostaron por su vertiginoso ascenso musical, empezando por Loewe, una de las primeras firmas de lujo que la fichó y la invitó a la Semana de Moda en París, donde acaparó el foco de los reflectores. En poco tiempo se le ha visto lucir prendas y accesorios de Dolce & Gabbana, Balmain, Pucci, Mugler, Roberto Cavalli, Balenciaga, Zahair Murad, Bulgari y Celia Kritharioti, por citar solo algunos.

Al mismo tiempo, empezó aparecer en portadas de revistas especializadas en moda tal como Vogue México-Latinoamérica, Elle, GQ y BoF la reconoció como la colombiana más influyente en la moda. Y pensar que, tal como lo recordó su amigo personal y estilista de los primeros años de su carrera recientemente en redes sociales, Daiky Gamboa, “cuando yo la conocí alrededor del 2014, ella era tan desconocida que ningún diseñador nos prestaba ropa y me tocaba vestirla con trajes de mis mejores amigas”.

Esos mismos amigos y quienes la conocen de cerca consideran que el plus de ‘la niña de Medellín’ es que ha hecho con la moda lo mismo que hizo con la música: si bien escucha consejos y acepta recomendaciones, no permite cambiar su esencia, “ha sido fiel a sí misma, no ha perdido su identidad, se viste con lo que ella se sienta bien esté o no de moda sin importar lo digan”.

El próximo 6 de mayo cuando haga su entrada por la alfombra roja del MET, la reina urbana tal vez se codeara con Madonna, Beyonce, Rihanna, Zendaya, Jennifer López, Lady Gaga, Harry Styles, las Kardashian, Dua Lipa, Salma Hayek o la misma Anna Wintour; los focos destellan de nuevo con intensidad, recordará que está en Nueva York, la misma ciudad a donde un día huyó porque no quería “saber nada de la música”, y seremos testigos de una Bichota que ha confesado que no sabe cómo pararse ni que decir ni de etiqueta en este tipo de eventos pero que hoy sin filtros y con honestidad, se ha convertido en un referente de la moda en todo el mundo.

