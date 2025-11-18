El abogado de la campaña presidencial de Fico Gutiérrez entra a pesar en el caso Petro y la violación de topes

Majer Abushihab ha sido llamado como conjuez del Consejo para fallar en el proceso por presuntas irregularides en la financiacion de la campaña

En mayo de 2022, en la cresta de la campaña que llevaría al poder a Gustavo Petro, el abogado Majer Nayi Abushihab denunció que las huestes del Pacto Histórico desplegaban una campaña para desprestigiar y socavar política y moralmente al candidato presidencial Federico ‘Fico’ Gutiérrez.

Como abogado de ‘Fico’, Abushihab tocó a las puertas de la Corte Suprema de Justicia para acusar con nombres a quienes, según la campaña, utilizaban métodos innobles, como la invasión de la privacidad y el despliegue de la “primera línea” petrista para sabotear al principal contrincante del hoy mandatario.

Entre ellos mencionó los nombres de Miguel Ángel del Río, Piedad Córdoba, Armando Benedetti, Sebastián Caballero Ortega, Laura Daniela Beltrán, Isabel Cristina Zuleta López y Katherine Miranda Peña, todos afectos a la causa petrista.

“Ellos -dijo el entonces asesor jurídico de la campaña- realizan una actuación sistemática que tiene como único propósito la destrucción del candidato Federico Gutiérrez".

Desde entonces han transcurrido tres años y medio y el abogado Majer Nayi Abushihab Collazos ha sido llamado por el Consejo Nacional Electoral para que, en condición de conjuez, falle en el proceso por la presunta violación de los topes de los gastos de campaña por parte de la causa electoral petrista.

Con esos antecedentes, ¿está impedido para hacerlo? Según funcionarios de la organización electoral no, ya que su trabajo como abogado asesor de la campaña de Fico Gutiérrez fue uno de los tantos encargos que aceptan los abogados sin detenerse a mirar colores políticos o condiciones especiales de su cliente y sin que ello implique que se identifican con sus causas.

“El doctor Majer Nayi Abushihab Collazos no ha sido recusado ni se ha declarado impedido, entre otras razones porque las causales son taxativas y porque no está demostrado que él tenga confrontaciones, animadversión ni enemistad con alguna de las personas que trabajo para la campaña del presidente”, comentó un sustanciador del Consejo Nacional Electoral.

En su responsabilidad Abushihab no está solo. Del equipo de conjueces que emitirán el fallo definitivo hacen parte también los abogados Jorge Iván Acuña y Fernando Guzmán Acuña. Entrarán a actuar después de que la sala plena del Consejo Nacional Electoral no alcanzó la mayoría necesaria requerida decidir.

Cinco de sus magistrados votaron a favor de la ponencia que propone sancionar a la campaña de Petro y dos salvaron sus votos para explicar por qué se separaban de la mayoría. La votación exigida por el reglamento es de mínimo seis votos. Adicionalmente hubo impedimentos.

La ponencia fue preparada por los consejeros Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, conservador. Su proyecto fue apoyado por los magistrados Maritza Martínez, el Partido de la U, Alfonso Campo, del conservatismo, y Altus Baquero, liberal. Salvaron sus votos Fabiola Márquez, el Pacto Histórico, y Cristian Quiroz, de la Alianza Verde.

¿Quiénes son los conjueces?

Aparte de su antecedente profesional como abogado de la campaña de Fico Gutiérrez en 2022, Majer Nayi Abushihab Collazos se ha destacado como penalista. Fue abogado de las víctimas defraudadas por InterBolsa y ha trabajado también como asesor de la Fiscalía General de la Nación.

También fue abogado de Carolina Rico, esposo del exdirector Anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno, en un caso de narcotráfico en 2011. La Corte Suprema lo sancionó con multa de cuatro salarios mínimos por haber filtrado a medios una declaración de la excongresista Aida Merlano, presa en Colombia después de haber sido enviada por Venezuela luego de una espectacular fuga.

Jorge Iván Acuña también ha litigado en varios casos publicitados, entre ellos la defensa del exalcalde de Cartagena William Dau Chamat en un proceso de responsabilidad. También defendió a Álex Flórez, senador del Pacto Histórico, en un juicio disciplinario por agresión a unos agentes de la Policía en Cartagena.

Acuña es liberal de origen, pero su postulación como conjuez ante el CNE lo hizo el Pacto Histórico. Su formación le ha valido también su inclusión en la lista de conjueces del Consejo de Estado.

Fernando Guzmán Acuña, abogado de la Universidad Nacional, ha sido director ejecutivo de la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales), subdirector general jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) y subdirector de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap).

La decisión será tomada el jueves 20 de noviembre de 2021, de acuerdo con el calendario fijado. Sin embargo, la defensa de la campaña presidencial sostiene que los términos ya están agotados y que legalmente lo que proceso es el archivo del expediente.

