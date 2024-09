Estas son las únicas tres marcas de leche que no están rendidas con lactosuero

.Publicidad.

Para quienes no lo saben, el lactosuero es un subproducto líquido que se obtiene después de la precipitación de la caseína durante la elaboración del queso, es decir, un sobrante. A la vista es un liquido amarillo ‘transparentoso’ y todo parece inidcar que muchas empresas lo usan para ahorrar gastos. Aquí le explicamos cuales son las marcas de leche que no utilizan este ingrediente, es decir, las que si le venden la verdadera.

Aunque el lactosuero es permitido en en otros procesos de la industria de alimentos como dulces y espesantes, en el caso de la leche no estaría tomándola en realidad si no sería una especie de mezcla y no el producto original. Lo que obligatoriamente debería ponerse en la etiqueta y lista de ingredientes.

A pesar de ser un derivado de los lácteos con el proceso que tiene pierde muchos de sus factores nutricionales. Entonces al adicionarlo afecta la calidad nutricional del producto, además, una nutricionista afirmó a Cambio que las consecuencias pueden ser más notorias en los niños y niñas, pues afecta su crecimiento y desarrollo.

¿Cuáles son las marcas de leche que no están rendidas con lactosuero?

Los creadores de contenido de ‘sireclamo’ especializados en asesoría jurídica y reclamos afirmaron que existen solo tres marcas que no rinden sus leches con lactosuero según pruebas en laboratorio que hicieron las autoridades competentes. Por lo que lo recomendado sería que si va a consumir esta bebida lo haga de las siguientes marcas que salieron limpias:

1. Alpina

2. Colanta

3. Alquería

