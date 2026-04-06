La querida actriz de Vecinos a la que 'jubilaron' a la fuerza y lleva más de 10 sin actuar en TV

María Margarita Giraldo, de 73 años, no ha podido participar en nuevos proyectos, aunque sigue vigente por reposiciones y regalías de empresas como Caracol TV.

Durante más de cinco décadas, María Margarita Giraldo construyó una trayectoria sólida en la televisión colombiana, participando en producciones ampliamente reconocidas como Vecinos, El Secretario y El Paseo. Sin embargo, desapareció de las pantallas hace más de una década, sin que se hubiera retirado voluntariamente de su carrera artística.

La actriz reveló que su último trabajo en televisión se remonta a casi diez años: “Esta fue la última novela que he hecho hasta el momento; fue hace 10 años, 9 o 10 años, y me alegra que salga al aire por fin”, afirmó sobre el reciente estreno de Manual para Ninjas, grabada años atrás.

El lanzamiento de esta serie en la plataforma DITU marca su regreso simbólico a las pantallas, aunque no corresponde a un proyecto reciente. La producción, concebida tiempo atrás, se convierte en evidencia de la distancia entre su carrera activa y la actualidad del medio.

Con 73 años y más de 50 de experiencia, Giraldo ha sido enfática en señalar que su ausencia no responde a una decisión personal. “Espero poder seguir trabajando, que no nos olviden. Yo no estoy pasando ninguna dificultad, pero uno no se retira, uno no se jubila... lo retiran. Hacen falta producciones que nos tengan más en cuenta a las personas mayores”.

@grandeslanzamientos “UNO NO SE RETIRA, NO SE JUBILA, LO RETIRAN” en una reciente conversación con @giraldomariamargarita quien hace parte de la serie “MANUAL PARA NINJAS” de la plataforma @ditu.tv de @caracoltv nos expresó que desea que en las producciones sean tenias más en cuentas las personas mayores, como ella misma lo dice : No está pasando necesidades, pero desea seguir haciendo lo que más le gusta que es actuar.🙏 ♬ sonido original - @grandeslanzamientos

¿De qué vive María Margarita Giraldo, Doña Ruca en Vecinos?

A pesar de no estar vinculada a nuevas producciones, la actriz continúa recibiendo ingresos derivados de trabajos anteriores. Según explicó, producciones como El paseo o Vecinos aún le generan pagos residuales, lo que le ha permitido mantener estabilidad económica.

“Efectivamente uno tiene un canon establecido, Caracol, por ejemplo, me lo ha respetado siempre y gracias a Dios, por producciones tan conocidas como ‘El paseo 1’, ‘El paseo 4’, ‘Vecinos’, ‘El secretario’, recibo dos remuneraciones al año y no me quejo. Gracias a que Dios me ayudó a invertir bien la plata, no tengo rencor”, afirmó.

En paralelo, Giraldo también ha tenido que adaptarse a nuevas dinámicas de la industria, como los castings virtuales. “Es un poco incómodo porque yo vivo sola y no hay quien me responda los diálogos”, explicó, evidenciando los cambios en los procesos de selección de actores. Su caso no es aislado. La actriz ha señalado que otros colegas enfrentan situaciones similares, en un contexto donde la participación de actores mayores se ha reducido notablemente. Mientras tanto, su carrera permanece vigente en reposiciones y nuevos estrenos de proyectos grabados años atrás.

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