- Este es el café más reconocido de Colombia por su alta calidad producido en Buenavista a 6 horas y media de Bogotá

Viuda y con dos hijos, Doña Melva no dejó caer su finca cafetera en Quindío, renovó los árboles con una cepa de tal calidad que le ha dado más de 30 premios

La historia de la Finca San Alberto y del café de alta calidad que produce es la historia de una familia muy colombiana: emprendedora y aguerrida, que en uno de sus momentos más difíciles fue sostenida por doña Melva, esposa del señor Gustavo Leyva Monroy, quien murió en 1985 después de 13 años de estar cultivando café.

A Doña Melva le correspondió tomar las riendas de la finca cafetera ante la muerte de su marido y con su temple y empuje decide ampliar el legado de don Gustavo e inicia la compra de terrenos aledaños a su finca. Esta decisión le permitió aumentar la producción de café, pero no fue hasta 1996 cuando la finca San Alberto empieza a considerarse como una empresa familiar, con el regreso de sus hijos.

En las montañas del Quindío

La Finca San Alberto se encuentra muy cerca de Buenavista, un pueblo del departamento del Quindío enclavado en una colina de la cordillera central a una altura de 1477 metros sobre el nivel del mar. Sus más de 3.200 habitantes viven cobijados por un clima templado de 20 grados de temperatura.

En 1972, el señor Gustavo Leyva Monroy compró los terrenos de la antigua hacienda Alsacia y toma la decisión de cambiarle el nombre a San Alberto, en homenaje a su hijo Gustavo Alberto, muerto en un accidente aéreo. A partir de entonces, la finca se dedicó al cultivo de café utilizando la misma técnica que aplican los franceses a sus viñedos.

La nueva generación

Tuvieron que pasar más de 30 años para que los hermanos Juan Pablo y Gustavo Villota tomaran las riendas de la finca en 2005, cuando inician la transformación de la empresa familiar cafetera y le imprimen toques de modernización con el fin de lograr los más altos estándares de calidad.

Allí es donde inicia la verdadera revolución del café San Alberto: Juan Pablo, maestro sommelier experto en vinos, y Gustavo, experto en productos de lujo, unieron sus conocimientos para alcanzar un producto exclusivo de precio elevado, pero también una bebida tradicional, ancestral y artesanal con un alto valor cultural de exportación.

Así nació la marca Café San Alberto (Grupo Kallpasapa Ltda.) cuyo objetivo fue claro desde el principio: lograr un producto de lujo, exclusivo para los apasionados del buen café en todo el mundo. Para lograrlo, los dos herederos hicieron realidad el sueño de su abuelo Gustavo, y en 2009 crearon la Terraza San Alberto y un laboratorio en la finca de Buenavista, en el que instruyen a los visitantes y turistas sobre el cultivo de café, teniendo como escenario los verdes cafetales rodeados de imponentes montañas.

Después de experimentar, llegan los galardones

En este laboratorio, al que llaman “el jardín exótico”, se realizan experimentos con variedades exóticas como Geisha, Bourbon, y Wush Wush, entre otras, lo que les ha permitido sacar varias ediciones de cafés especiales bajo el nombre de Black Swan (Cisne negro) uno y dos.

En 2010 lograron la primera exportación a un país asiático: llegaron a Corea del Sur, y ese mismo año la Finca San Alberto logró una certificación internacional de agricultura sostenible de parte de Reinforest Alliance. En 2011, los expertos herederos de la finca San Alberto recibieron el primer galardón: la medalla de oro a producto del año en la feria mundial de alimentos celebrada en Moscú.

Un año después, en 2012, consiguieron la máxima distinción del prestigioso Instituto Internacional del Sabor y la Calidad: tres estrellas doradas, algo que no había conseguido ningún café colombiano hasta entonces. Dos años más tarde, en 2014, este mismo Instituto les entregó el premio Cristal, que ganaron por tres años de forma consecutiva, una vez más, siendo el primer café colombiano en logarlo.

Para 2017, Café San Alberto ya tenía en su cartera 19 galardones a nivel mundial. Otros premios que ha conseguido la marca son el Golden Monde Selection, más estrellas doradas del ITQI y el High Quality. Hoy, acumulan más de 30 galardones y producen el café colombiano más premiado a nivel mundial.

Presencia nacional

La marca Café San Alberto aterrizó en Bogotá en 2021 con su primera tienda en el centro de la ciudad, localizada en la carrera 7 # 16 -36. Posteriormente se extendió a otras zonas de Bogotá como la calle 81 # 8 – 08, en la Localidad de Chapinero, y abrieron otra sede en la Localidad de Usaquén, en la calle 117 # 6A – 47. Aún abrieron otra en el Nogal, para completar 4 sucursales. También cuentan con una tienda en la ciudad de Cartagena ubicada en la Plaza Santo Domingo y su sede principal es la Terraza que se encuentra en Buenavista, Quindío.

Gustavo Villota es el Gerente General de la firma Café San Alberto, y según sus datos, la compañía exporta anualmente entre 30 y 50 mil bolsas de café a Estados Unidos, su principal comprador a nivel internacional. También exportan a otros países de Europa y Sudamérica. Las tiendas de café San Alberto cuentan con un diseño especial con el fin de que el producto sea el único protagonista, y buscan trasmitirle a cada cliente la historia de la Finca San Alberto, donde nació el producto.

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