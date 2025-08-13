- Las 2 zonas de Bogotá que están a punto de convertirse en los nuevos y peligrosos Bronx

En María Paz (Kennedy) y Santa Fe (Mártires) hay preocupación por el aumento de actividades relacionadas con la prostitución y las drogas podría volver el Bronx

En Bogotá hay dos zonas que podrían repetir la peligrosa y oscura historia del Bronx: el barrio María Paz, en Kennedy, y el barrio Santa Fe, en la localidad de Mártires. Así lo advierte Andrea Inés Erazo Silva, magíster en urbanismo de la Universidad Nacional, tras analizar las dinámicas que se viven en estas áreas.

Su investigación encontró patrones muy similares a los que durante casi 20 años marcaron el extinto Bronx: habitantes de calle, expendios y consumo de drogas, prostitución visible, hurtos y violencia. Todo concentrado en dos unidades de planeamiento zonal (UPZ): Corabastos y Lourdes.

Erazo asegura que la única manera de evitar que estos sectores se conviertan en un nuevo foco de degradación es una intervención estructural de la Alcaldía, con políticas que atiendan de raíz el problema social. Recuerda que, en el Bronx Distrito Creativo, proyecto de renovación urbana que buscó promover arte y turismo, nunca se incluyó a los habitantes de calle en el proceso.

Cuando el Bronx fue desmantelado, dice la urbanista, no se registró ni se atendió de forma real la situación de estas personas. La administración de entonces las expulsó sin un plan integral, y muchas terminaron desplazadas hacia Santa Fe, la Caracas y la calle sexta, aumentando la presión social y los riesgos en esas zonas.

En su estudio, basado en documentos de la Empresa de Renovación Urbana (ERU) entre 2016 y 2021, Erazo encontró que los planes oficiales sólo contemplaban censos y reubicaciones para propietarios y arrendatarios con vínculos legales. Los habitantes de calle simplemente no existieron para el proyecto.

Eso, dice, muestra un vacío institucional grave: la política pública ignora que estas personas están en los territorios que se intervienen. Y ahora la misma receta podría estarse aplicando en María Paz y en Santa Fe, donde se suman otros factores como la migración forzada y la cercanía a obras de renovación urbana, como la primera línea del metro.

Para Erazo, el POT le da una “personalidad” a la ciudad, pero en la práctica se prioriza la belleza urbana y la inversión por encima de lo social. La atención a habitantes de calle se limita a salud y asistencia básica.

Su propuesta: adoptar en Bogotá un modelo como el Housing First de Finlandia, que entrega primero una vivienda estable y, desde allí, ofrece apoyo en rehabilitación, empleo y reintegración. Ese país logró una reintegración del 80% con esta estrategia.

Las cifras respaldan la alarma. En un debate en el Concejo de Bogotá en 2024, el cabildante Óscar Ramírez Vahos reveló que en la UPZ Corabastos ocurre el 8,4% de los hurtos y el 10% de los reportes por consumo de narcóticos atendidos por la línea 123. El 65% de las viviendas —unas 12.531— están cerca de expendios de drogas.

Los delitos crecen: amenazas (309%), delitos sexuales (14%), extorsión (33%), hurto a personas (44%) y robo de celulares (13%). En María Paz convergen fabricación y tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, sicariato, homicidios, trabajo infantil, explotación sexual y sobreocupación del espacio público.

Si no se actúa ahora, advierte Erazo, el sur y el centro de la ciudad podrían revivir la misma pesadilla que alguna vez el Bronx impuso a Bogotá.