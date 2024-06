Ella es la actriz que casi le quita el papel de Marcela Valencia a Natalia Ramírez en 'Betty, la fea'

.Publicidad.

Betty, la fea está de celebración, ya son 25 años los que cumple desde que se estrenó oficialmente esta historia tan peculiar. Fue tal el éxito de esta producción que llegó incluso a tener múltiples versiones en el exterior. Incluso, en las plataformas digitales llegó a tener este mismo impacto. Lo mejor del caso es que, pasan los años y los televidentes seguimos conociendo más y más curiosidades sobre esta historia, sus actores y demás. Recientemente, los amantes de la novela pudieron conocer algo desconocido sobre el casting. Tal parece que el papel de Marcela Valencia, interpretado por Natalia Ramírez, tenía más pretendientes.

Las otras actrices que iban por el papel de Natalia Ramírez como Marcela Valencia en 'Betty, la fea'

No es un secreto que en muchas producciones, se realizan varios casting para poder tener un elenco ideal. Betty, la fea no es la excepción y también fue arduo el trabajo para poder conseguir a los actores perfectos para cada papel. De hecho, hace poco Jhon Bolívar, el director de casting de la producción, habló con Natalia Ramírez sobre el tema. Según comentó él, hubo dudas en la elección de ciertos personajes, una total sorpresa. De hecho, escoger el actor ideal para Don Armando y más, no fue una tarea sencilla para ellos. Algo similar llegó a pasar con el papel de Marcela Valencia, interpretado por Natalia Ramírez.

..Publicidad..

|Le puede interesar RCN presentó su nuevo prime time para pelearle al Desafío y echará mano de una famosa producción

...Publicidad...

Aunque la bogotana realizó una actuación impecable en su momento, durante el casting tuvo competencia. Esto mismo lo dio a conocer Bolívar durante la charla con la actriz. Junto a ella, se presentó la actriz Gerladine Zivic, quien ha sido muy querida y de una gran carrera en Colombia. Aunque no fue la única, pues Bianca Arango también hizo el casting para el papel de Marcela Valencia. Sin embargo, Natalia Ramírez fue la que terminó convenciendo a los encargados del tema de casting. Fueron varios los factores que favorecieron a la bogotana, en especial algo con respecto a su competencia.

....Publicidad....

Geraldine Zivic fue una de las actrices que se presentó para quedarse con el papel de Marcela Valencia en Betty, la fea.

Según comentó el director de casting, ambas actrices se veían muy jóvenes para el papel en Betty, la fea. Además, Natalia tenía una edad y talento que encajaba a la perfección con el personaje. Finalmente ella fue la escogida y sin duda alguna, fue la mejor elección que pudieron tomar. Hoy en día Marcela Valencia sigue siendo muy recordada y querida por el público, a pesar de ser vista como la villana en la historia.

Vea también: