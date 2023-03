¿Estarán dispuestos? La astronómica cifra que Junior tendrá que pagar si quiere a José Pékerman

.Publicidad.

La Copa Sudamericana dejó a más de un hincha del Junior de Barranquilla triste por la eliminación; y a los demás, furiosos con el técnico Arturo Reyes por no poder cumplir con los objetivos que se tenían trazados al inicio del año. Es que el equipo currambero dejó un buen billete para hacer un papel importante en el torneo internacional; pero ni siquiera pudo pasar a la fase de grupos. Por eso, los fanáticos ya no se aguantan al técnico, y le pidieron a los directivos un reemplazo que rompería el mercado, a José Néstor Pékerman.

Es hora de dar el salto de calidad, es hora de brindar jerarquía desde el banco técnico. Es ya mismo, @JuniorClubSA. pic.twitter.com/kJf14cNi21 — LaPágina Rojiblanca (@LPRojiblanca) March 10, 2023

Como es sabido, el técnico argentino terminó su relación con la Federación Venezolana de Fútbol tras el escandalo de su manager, Pascual Lezcano, y en este momento estaría buscando un club que quiera abrirle las puertas. Allí es donde entran los hinchas del Junior de Barranquilla, quienes ruegan porque el club contrate al argentino y saquen de una vez por todas a Arturo Reyes.

Ahora bien, si los Char quisieran tener en el banco a José Néstor Pékerman, tendrían que sacar un buen billete. El técnico argentino se estaba ganando 4 millones de dólares anuales en el seleccionado venezolano, y eso sería lo que pediría para llegar al Metropolitano. Sin embargo, los gastos que ha hecho el Junior de Barranquilla han sido exorbitantes, y sumarle a eso 19 mil millones de pesos mas sería exagerado. Además, los rumores no apuntan al argentino, sino a Reinaldo Rueda, con quien los directivos ya han tenido acercamientos importantes.

En algún momento tuve el iluso sueño que Pekerman dirigiera a Honduras, pero viendo su salario es una utopía; 480 mil dólares mensuales y cobrará por adelantado su primer año en Venezuela. Fuentes indican que el gobierno de Nicolás Maduro ayudaría en el pago. https://t.co/1ManndCnF3 — Julio César Cruz (@crumar92) December 23, 2021



No se sabe si el sueño de los hinchas se cumplirá o no; pero lo único cierto es que hasta el momento la directivas no han salido a decir nada con respecto a Arturo Reyes. El DT sigue estando al mando del conjunto currambero y hasta que no lo echen, no puede llegar otro.