De ídolo a villano: la razón por la que los hinchas del Junior ya no se aguantan a Carlos Bacca

Es el segundo jugador mejor pagado del equipo, pero sus actuaciones parecen de un jugador retirado. Los fanáticos ya no lo quieren

Antes de que Juan Fernando Quintero se convirtiera en la estrella del futbol colombiano, el Junior de Barranquilla había firmado otra contratación de lujo en junio del 2022. Directamente del futbol europeo, el tiburón se había hecho con los servicios de Carlos Bacca, su eterno goleador, y celebraba tener en el ataque a un futbolista con la experiencia del nacido en Puerto Colombia. Sin embargo, rápidamente su falta de presencia en el campo lo crucificó; y precisamente pensando en él fue que contrataron a Juanfer iniciando el 2023.

Y es que desde que llegó al Junior de Barranquilla, los números de Carlos Bacca no han sido los mejores. En el primer semestre que estuvo vistiendo los colores rojiblancos no fue muy relevante; y en la presente temporada se ha convertido en un jugador más, que no representa ningún peligro para los contrincantes. Es más, en el ultimo partido del equipo barranquillero pasó sin pena ni gloria, y fue sustituido en el minuto 63.

En 63 minutos tocó la pelota 13 veces, sí 13 veces y 6 de esa veces entregó mal el balón, INCREÍBLE… ¿Quién vendrá ahora como salvador? Yo creo que a Julio ya no le quedaron muchas ganas de volver. — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) March 10, 2023

Los fanáticos ya han empezado a reprocharle su trabajo en la plantilla; y así ha pasado de ser un ídolo para la mayoría de hinchas, a estar en el ojo de las críticas por su falta de influencia en el club. Incluso, muchos le recriminan su exorbitante salario, que supera los 300 millones de pesos mensuales.

Lo que cobran por temporada Carlos Bacca y Juan Fernando Quintero con @JuniorClubSA, equivale al costo total de la nómina anual de un equipo diferente a los grandes en Colombia.

El retorno a la inversión en materia de resultados no se ha reflejado.

Flojos y sin marcar diferencia. pic.twitter.com/Qw6Vm4e76e — Noticias BQ (@NoticiasBQ) March 10, 2023

Carlos Bacca fue un crack e hizo una carrera espectacular en sus clubes. Pero este Bacca que tiene Junior hoy es el mismo pálido Carlos que siempre tuvo la Selección, aquí siempre jugó así. Qué carga fue ese señor para Colombia. — David Castañeda (@DCastaA) March 10, 2023

Carlos Bacca debió retirarse con dignidad cobrando en los buses de Puerto y no pasando pena en Junior. — Marimondieu (@marimondieu) March 10, 2023

Queda claro que cuando alguien es amado por una afición, es mejor quedarse así para toda la vida, en vez de intentar serlo más. Carlos Bacca no ha podido en su ultima etapa en el Junior de Barranquilla; y cuando se retire, será recordado por lo que no hizo al final, que por todo lo que le brindó al club mientras inicio su carrera allí.