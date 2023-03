Superó a Laura Acuña: La razón por la que Carolina Cruz es la presentadora más odiada de Colombia

La modelo y presentadora Carolin Cruz se encuentra en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones recientemente. Como si se tratara de un tema cualquiera o algo por el estilo, Carolina Cruz se fue en contra de aquellas mujeres que se han sometido a la explantación mamaria. Primero llegó a comparar a las mujeres con hombres, además de criticar la cicatriz que queda tras someterse a estos procedimientos. Además, aseguró que esto era una simple moda y no un tema serio.

Ante esta incómoda situación y además muy poco empática, han sido varias las personas influyentes que se han manifestado. La primera de ellas fue Alejandra Giraldo, quien se encontraba en el mismo set de Carolina Cruz. Tras ella han seguido mujeres como Mabel Cartagena, quien aseguró no sentirse un hombre al hacer la explantación mamaria, la siguiente en manifestar su molestia fue la actriz Norma Nivia, quien dijo que la prótesis no define la feminidad de una mujer.

Esa carolina cruz sale con unas cosas impresionantes 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️. Me sorprende que la dejen ser presentadora. pic.twitter.com/pwoxst2h3l

Carolina Cruz podrá ser todo lo emprendedora y mujer y lo que sea, pero SORRY ella siempre es hiriente y grosera con sus opiniones. Entre más la embarra este país la perdona más. No me cabe en la cabeza como alguien como ella sigue en TV Nacional

— Valentine⁷ 💛 (@ValAvocad0) March 10, 2023