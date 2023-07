Estamos envejeciendo sin plata y sin servicios sociales

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Cara a cara con la salud. El informe de la misión Colombia Envejece, un estudio realizado por la Fundación Saldarriaga Concha por Fedesarrollo, Proeza y el Dane muestra una realidad de nuestro país, como es nuestro inexorable camino hacia el envejecimiento de nuestra población. Colombia en el 2035 completará una tasa el envejecimiento del 50 % esto quiere decir que por cada 1.000 persona, joven o niño menor de 15 años vamos a tener una persona mayor de 65 años en el país.

El crecimiento en el envejecimiento ha sido muy acelerado y especialmente en las últimas dos décadas, y esto se compagina con el mayor crecimiento en nuestra expectativa de vida. Para el 2035 Colombia tendrá más de 15 millones de colombianos mayores de 60 años, ese año ingresará en el grupo de los países de envejecimiento muy avanzado. Esto tiene unas implicaciones muy grandes en términos económicos para una población con una tasa de dependencia muy alta, donde menos del 25 % tiene un horizonte de jubilación y donde sumados todos los programas solo llegamos a la cobertura de un 50 % para algún nivel de protección.

Eso quiere decir que la mitad de los colombianos están envejeciendo unas condiciones muy complejas de ingresos económicos y acceso a los servicios sociales.

Preocupa la muy limitada reacción del gobierno, preocupa muchísimo que una política de envejecimiento emitida por el gobierno nacional el año pasado, liderada por el Ministerio de Salud no haya tenido prácticamente ninguna aplicación a lo largo del presente gobierno. No se han ejecutado la mayor parte de las acciones previstas en el decreto 681 de 2022 Política Nacional de Medicina y Vejez, no se ha reunido el comité Nacional de Envejecimiento no se ha formulado el plan interinstitucional para el envejecimiento y toda una serie de acciones que nos permiten prepararnos y avanzar en el desarrollo de toda la todas las políticas necesarias para enfrentar esta situación ineludible una condición que afectará a todos los colombianos en algún momento de su vida

