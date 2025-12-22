- Esta es una de las mejores motos que llegó a Colombia en 2025: combina potencia, buen precio y diseño

Durante este año, en el país aterrizaron diversos modelos, pero la GRR 450 destacó por su precio de entrada y el motor tan eficiente que posee

El 2025 fue un año especialmente emocionante para el sector de las motocicletas, en el que vimos múltiples lanzamientos. Algunos hicieron parte del segmento de baja cilindrada, pero hubo uno que realmente brilló y no precisamente por ser una moto pequeña. Se trata de la GRR 450 de Royal Enfield, una referencia que hoy se sigue consolidando como una de las más importantes de su categoría. De hecho, durante este año la marca logró cifras récord y espera crecer hasta un 50 % durante 2026.

Los detalles que hacen de esta moto una de las mejores motocicletas de 2025

La GRR 450 es una motocicleta bastante versátil. Con un peso en seco de 173 kilogramos, se convierte en una opción cómoda tanto para la ciudad como para la carretera. Su motor, que comparte arquitectura con la Himalayan 450, es un monocilíndrico de 452 cc, aunque modificado para entregar una mayor potencia, algo que le hace total justicia al título de naked que se le ha otorgado. Solo con conocer su cilindraje se entiende que se trata de una moto briosa, capaz de desarrollar velocidad de forma rápida y progresiva.

Este modelo cuenta con una caja de cambios de seis velocidades y un embrague bañado en aceite con sistema antirrebote, un detalle que se disfruta plenamente al manejarla y que se siente en cada transición de marcha. Su diseño tampoco pasa desapercibido: conserva el auténtico ADN de Royal Enfield, pero ahora con una propuesta más atrevida, moderna y rupturista, un rasgo que la hizo destacar especialmente durante 2025.

Llega en varios colores y, además, es una motocicleta altamente personalizable, pese a no pertenecer al segmento custom. Tiene un enfoque moderno, con tecnología visible en elementos como el ABS de doble canal y los modos de manejo. La capacidad de su depósito es de 11 litros, suficiente para rendir bien en viajes largos, sumado a una suspensión que contribuye a una experiencia de conducción cómoda y estable.

¿La GRR 450 es tan buena como la pintan?

La respuesta corta es sí. Es una motocicleta eficiente, veloz, que transmite seguridad y potencia. No pasa desapercibida y, aunque esto no debería ser lo más importante al momento de comprar una moto, sí es un factor que suma atractivo. Sin embargo, su verdadero valor va mucho más allá de las miradas que roba.

La GRR 450 de Royal Enfield destaca por un motor muy bien ajustado y relacionado, capaz de responder con contundencia cuando el piloto lo necesita. Incorpora un modo ECO, pensado para optimizar el consumo de combustible, especialmente útil en los trancones de la ciudad. Este detalle, sumado a su ergonomía y confort, le da un atractivo singular dentro de su segmento.

Pero quizá uno de sus puntos más fuertes es el precio. Llega al mercado con una cifra tan competitiva que resulta difícil sacarla del listado de las mejores motos que llegaron a Colombia en 2025. La versión más económica de la GRR 450 se consigue desde $23.990.000, un valor realmente llamativo para todo lo que ofrece. Sin duda, este ha sido uno de los factores clave para que Royal Enfield continúe creciendo en el país y todo indica que en 2026 llegarán con más sorpresas bajo la manga.

Vea también: Esto cuestan las camionetas nuevas que llegaron al país con increíbles diseños y tecnología que sorprende

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.