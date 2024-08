Esta es la verdad detrás del acuerdo entre Luis Díaz y Manchester City; Fabrizio Romano la reveló

Luis Díaz volvió al ruedo después de perder la final de la Copa América con la selección Colombia y, como era de esperarse, empezó a ser el protagonista de varios rumores en el mercado de fichajes en Europa. El guajiro, que marcó doblete en el partido preparatorio de Liverpool frente a Sevilla, estuvo en las portadas de los medios después de que se le relacionara con el Manchester City e, incluso, se confirmara que ya tenía un acuerdo listo para arribar al equipo del Pep Guardiola. Fue desde la prensa española donde se dio dicha primicia, sin embargo, la conversaciones entre los 'citizens' y el extremo estarían lejos de suceder, y lo confirmó un conocedor del mercado.

Después de que el periodista Marcos Benito, integrante de 'El Chiringuito', confirmara que el Manchester City estaba a puertas de realizar uno de los fichajes de la temporada en el futbol europeo, lo cierto es que Fabrizio Romano, comunicador experto en el mercado de fichajes del viejo continente, salió a desmentir la información y aseguró que no ha habido ningún acercamiento y que, por esa razón, desde el equipo inglés no han llegado a ningún acuerdo con el jugador colombiano. "Fuentes del Manchester City niegan cualquier acuerdo con Luís Díaz tras las últimas informaciones" fue lo publicado por el italiano.

🚨🔵 Manchester City sources deny any agreement with Luís Diaz after recent reports. pic.twitter.com/poELaGcBq7