Esta es la plata que Vicky Berrío estaría ganando en MasterChef; hacer reír paga bien

Quizás, para muchos esta pueda ser una de las mejores temporadas de MasterChef Celebrity. La cantidad de famosos que han habido en esta edición, hizo que el programa recobrara la popularidad de antes. Además, hay que decir que no solo los actores o creadores de contenido han brillado. De hecho, Vicky Berrío, comediante paisa, ha descrestado a muchos con su participación y forma de ser. La mujer no solo ha demostrado ser muy buena en la cocina, también ha sido una gran persona. Claro que el hecho de que esté allí no es gratis, de hecho la mujer le pidió un buen dinero al Canal RCN para estar en el programa.

Esto cobró Vicky Berrío por estar en MasterChef

Para nadie es un secreto que estar en MasterChef es una gran oportunidad en varios sentidos. Primero, quienes participan tendrán la oportunidad de ser vistos por el público. Además, no es un misterio que los sueldos que reciben los participantes por temporada, son bastante jugosos. Vicky Berrío no es la excepción y la mujer recibe o recibió un buen dinero por cada semana que estuvo en el reality. La comediante, cuenta que para ella la oportunidad apareció de la forma menos inesperada. Una llamada le cambió la vida, pues nunca esperó llegar a estar en el grupo de participantes del reality.

Vicky Berrío y Jacques Toukhmanian en MasterChef.

Sin embargo, ocurrió y para ella fue una gran oportunidad, imperdible dirían muchos. La oportunidad de ser vista y demostrar su talento en televisión nacional, era un gran chance para ella. Ahora bien, durante una entrevista en Los 40, en el programa Los impresentables, la mujer también habló del pago que recibió. No se trata de cualquier billete, pues la verdad la comediante habría ido por todo. Según confesó durante este espacio, habría negociado con el canal RCN una cifra de 20 millones de pesos. Ojo, este valor no es únicamente por el tiempo que la mujer estuvo en el programa.

Nada de eso, este valor es semanal, por lo que la mujer ya ha ganado un billete largo. Además de esto, vale la pena mencionar que según ciertos chismes, la comediante estaría en la final de MasterChef. De llegar a ganar, la mujer recibiría un buen dinero por estar en esta edición del programa. De igual forma, este espacio sí ha funcionado para que la mujer se dé a conocer mucho más y demuestre su talento con la comedia.

