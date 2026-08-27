Esta es la historia de cómo Alejandro Sanz y la actriz Stephanie Cayo empezaron su romance

Primero fueron amigos y luego nació el amor. Tras fuertes rumores, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo confirmaron su romance en un concierto con un beso

La actriz peruana Stephanie Cayo, de 38 años, y el músico español, de 57 años, hoy protagonizan una historia de amor que parece escrita con los mejores acordes, desafiando el tiempo, las distancias y los rumores de la prensa internacional.

Aunque su romance se hizo público a comienzos de año, la partitura de la relación empezó a escribirse mucho antes. Stephanie reveló en una entrevista reciente con la revista ¡HOLA! que se conocen desde hace más de una década, incluso antes de que ella se casara a los 29 años con el empresario Chad Campbell. Tras el divorcio de la actriz a inicios de 2021, luego de tres años de matrimonio y periodos de soledad de ambas partes, la amistad se transformó de manera natural.

Es inevitable recordar Amiga mía, canción sobre un amor contenido, parece encontrar una luz en la vida real: la amistad maduró pacientemente hasta convertirse en refugio. "Tomó mucho tiempo", confesó Stephanie, destacando que su admiración por la obra artística de Alejandro antecedió al conocimiento de su calidad humana.

El romance fue secreto hasta la última gira en latinoamericana del cantante, a inicios de 2026. Tras meses de discreción, Stephanie fue vista en el backstage de su concierto en Bogotá, el día de San Valentín y luego, días después, en Guayaquil, el amor explotó ante un estadio con 40.000 personas. Alejandro la besó frente a la multitud.

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"Estaba muy asustada. Era un estadio con 40.000 personas", confesó sobre la adrenalina del momento en que su relación se volvió el centro de atención de los medios. En ese momento de vulnerabilidad sonó La fuerza del corazón, himno sobre perder el miedo y entregarse sin defensas.

La confirmación pública de la relación llegó a redes en abril de 2026, cuando Sanz publicó su primera foto juntos bajo la elocuente frase: "No hace falta mucho, pero todo se entiende".

Verano en Mallorca: un embarazo en redes

En agosto de este mismo año, la pareja navegó en aguas más tranquilas, Stephanie disfrutó sus primeras vacaciones de verano en Mallorca e Ibiza junto a Alejandro y sus cuatro hijos Manuela (25), Alexander (23), Dylan (15) y Alma (12), a bordo de un yate. Lucían como familia.

Según contó la actriz, se consideran un "buen equipo". El apoyo es mutuo. Ambos respaldan sus carreras, mientras ella graba la serie DOC de Netflix en México y escribe su propia comedia romántica.

El idilio ha dado hasta para desatar un malentendido digital en las redes sociales. Alejandro publicó fotos de las vacaciones con el texto: "Un poco de mar, mucho amor, los míos cerca y la poesía por dentro". En la novena imagen, Stephanie aparecía recostada al sol con las manos en su vientre formando la silueta de un corazón. Los seguidores concluyeron de inmediato que la frase "la poesía por dentro" y la postura anunciaban un embarazo.

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La reacción del entorno no se hizo esperar, desatando una ola de llamadas que alertaron hasta a la madre y la abuela de la actriz. Stephanie desmintió tajantemente la noticia en su Instagram: "Paren por favor. Tengo tripita porque me subí de peso de tanta tortilla de patatas y todo lo que comí".

Luego aclaró que, aunque ve la maternidad como algo especial, actualmente están muy lejos de la idea. Ella, por ahora, prefiere "bajar la tripita, no crecerla".

Al final, como en los mejores temas de Alejandro Sanz, el amor maduro no se define por la prisa, sino por el ritmo constante y la convicción de sentirse en el lugar correcto.

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