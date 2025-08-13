El famoso hotel de Antioquia de más de 100 años donde se hospedaron Celia Cruz, Cantinflas y más

Aunque fue uno de los más importantes del departamento, hoy es un edificio lleno de memorias de la época, el cual se puede visitar

Para nadie es un secreto que Antioquia alberga una gran cantidad de lugares mágicos, históricos y de gran influencia en el país. Uno de ellos es el legendario Hotel Magdalena, una verdadera joya arquitectónica que marcó época y dejó una huella imborrable en el departamento. Quizás, a muchos no les suene hoy su nombre, pero en su momento fue tan popular que recibió a grandes estrellas internacionales, políticos influyentes y visitantes de todo el mundo. Actualmente, aún es posible conocerlo, aunque la experiencia es muy distinta a la de sus años dorados.

El famoso hotel de Antioquia que lleva más de 140 años en pie

La historia del Hotel Magdalena comenzó en 1883, cuando la necesidad de contar con un espacio para ingenieros y pasajeros del Ferrocarril de Antioquia motivó su construcción. En sus inicios era apenas una modesta estructura de madera, sin mayores pretensiones. Sin embargo, con el inicio del siglo XX, se transformó radicalmente para convertirse en el primer edificio de concreto construido en Colombia, y uno de los primeros en Antioquia.

Con el paso del tiempo, empezó a ganar prestigio, pero fue entre las décadas de 1930 y 1960 cuando alcanzó su máximo esplendor. Contaba con ventiladores, máquinas de hielo y una amplia oferta de habitaciones, comodidades que para la época eran sinónimo de lujo. Esto atrajo a figuras célebres que marcaron la historia cultural y política de la región.

Entre sus huéspedes más ilustres estuvieron Celia Cruz, la inigualable reina de la salsa, y el carismático actor mexicano Cantinflas. El hotel se convirtió en el favorito de visitantes extranjeros y políticos de alto perfil. Sin embargo, su gloria se desvaneció cuando el transporte fluvial y ferroviario perdió relevancia en el país, lo que llevó al hotel a una lenta decadencia.

Finalmente, cerró sus puertas en la década de 1960. Pasó años abandonado hasta que, en 1983, fue destinado como sede de la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

En esto se convirtió el antiguo Hotel Magdalena

Pese a todos los cambios y al paso del tiempo, el histórico Hotel Magdalena sigue en pie. Hoy, funciona como Casa Museo, donde los visitantes pueden admirar parte del mobiliario original y sumergirse en su historia.

Entrada del famoso Hotel Magdalena de Puerto Berrío.

Quienes deseen conocerlo deben tener en cuenta que aún está bajo resguardo militar, por lo que el ingreso requiere un permiso especial. Aun así, su imponente estructura y la atmósfera que conserva hacen que la visita sea un viaje al pasado, un regreso a una época en la que Puerto Berrío fue epicentro de lujo y prestigio en Colombia.

