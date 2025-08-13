¿Dónde está la bandeja paisa más grande de Colombia? El restaurante donde comen 4 con un solo plato

Este lugar se hecho reconocido en Medellín no solo por ofrecer platos y bebidas típicas de Antioquia sino por el suculento tamaño de la tradicional bandeja paisa

Cuando se habla de platos típicos en el departamento antioqueño, la bandeja paisa suele estar presente en la memoria de sus habitantes, no solo porque los representa culturalmente, sino porque contiene una amplia variedad de alimentos que sacian el apetito.

Su historia nace en 1950, luego de que en una reunión de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia se encontrara que Antioquia no tenía una comida representativa, así que se dieron a la investigación y descubrieron una preparación a la que denominaban seco.

A esta preparación decidieron renombrarla como bandeja paisa, esto porque todos sus ingredientes son producidos en la región. Desde entonces, los turistas abren un espacio en su agenda para disfrutar de su sabor en el departamento de Antioquia.

La bandeja paisa que puede compartirse entre cuatro personas

Aunque la bandeja paisa se considera un plato muy completo que llena cualquier apetito, existe un restaurante en el que lo llevan a otro nivel. Sazón Paisa Rooftop, ubicado en el barrio El Polado de Medellín, sobre la Carrera 47a #5-85, cumple con esa espectativa.

Los propietarios del lugar, Iván Darío Cuervo y su esposa, pensaron en su preparación desde la visión de que se pudiera consumir en familia; por este motivo expresan que un solo plato es ideal para cuatro personas, llevándose el reconocimiento como la más grande de Colombia.

Esta bandeja paisa está emplatada sobre una hoja de plátano, en la que se sirven todos los ingredientes: dos huevos fritos, morcilla, chorizo, arroz blanco, ensalada, plátano maduro, frijoles, chicharrón, una arepa rellena con salsa y una buena porción de carne asada.

Cabe destacar que este no es el único plato que ofrecen, ya que también cuentan con cazuela paisa, arepas rellenas, asados, pechuga, churrasco, brochetas, costillas, picadas, quesadillas, hamburguesas, salchipapas, maicitos, postres y entradas.

Adicional a esto, el lugar está decorado de tal forma para hacerle honor a la cultura, tiene varios espacios de parqueo, cuenta con un servicio disponible las 24 horas y permite hacer reservaciones para eventos importantes con un aforo máximo de 100 personas.

