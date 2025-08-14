¿Buscando trabajo? Tiendas ARA busca 80 personas en Bogotá y no pide experiencia

Este viernes 15 de agosto, Tiendas ARA estará contratando a 80 personas al norte de Bogotá. Le contamos los detalles para que no se quede por fuera

En medio de un panorama laboral que para muchos es un dolor de cabeza, surgen oportunidades que parecen caídas del cielo. Este es el caso de la nueva convocatoria lanzada por Jerónimo Martins Colombia, la multinacional dueña de las populares Tiendas ARA, que está en la búsqueda de 80 nuevos talentos para unirse a su equipo en la capital del país.

La iniciativa, que se enmarca en el programa 'Talento Capital' de la Secretaría de Desarrollo Económico, busca abrirle las puertas del mercado laboral a quienes a menudo se enfrentan a barreras por la falta de experiencia. Es una apuesta por el talento local y las ganas de trabajar, por encima de un currículum abultado.

¿Qué es lo que están buscando?

La oferta es clara y directa: 80 vacantes para el cargo de operadores de tienda. Lo más atractivo de esta convocatoria masiva es que los requisitos son mínimos, democratizando la posibilidad de acceder a un empleo estable y con una empresa de renombre.

Los únicos dos requisitos para poder aplicar y, quizás, salir con un contrato bajo el brazo son:

Ser bachiller.

Tener la disposición y las ganas de aprender.

Así es, no se requiere experiencia previa. Esta es una clara señal de que la compañía está dispuesta a invertir en la formación y el desarrollo de su gente, una política que no abunda en el mercado actual.

¿Dónde y cuándo será la cita con su nuevo trabajo?

La jornada de empleabilidad se llevará a cabo en un único día, por lo que es clave agendarse y llegar con la mejor actitud. La cita es el próximo viernes, 15 de agosto de 2025.

El lugar elegido es el Centro de Desarrollo Comunitario Servitá Simón Bolívar, ubicado en la calle 165 #7-38, salón 204, en la localidad de Usaquén. El horario de atención será continuo, desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.

Convocatoria para trabajar en tiendas Ara - Agosto 2025

La recomendación es llegar temprano, con varias hojas de vida impresas y el documento de identidad. Aunque el proceso busca ser ágil, la puntualidad y la preparación siempre jugarán a su favor para destacarse entre los demás aspirantes.

