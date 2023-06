'Esquizofrenia': la experiencia de terror psicológico más impactante de México regresa a Colombia

Por: Lorena Alvarez |

junio 14, 2023

Un encuentro con las emociones fuertes, la intriga, el terror y la innovación, será lo que podrán vivir todos los bogotanos que se atrevan a ir a ver Esquizofrenia, la experiencia de psicoterror más impactante de México que regresó a Colombia.

Luego del gran éxito que tuvo este espectáculo unipersonal en su primera temporada y que fue protagonizado por la estrella de la actuación mexicana Rafael Perrín, quien además es considerado como el maestro del terror en Latinoamérica, los espectadores podrán volver a vivir esta experiencia que les hará poner su cordura en duda.

Esquizofrenia estará presentándose en el Teatro Libre de Chapinero a partir del próximo 6 de junio y trata de cómo es que en 1914 el dr. Emile Tuck convoca a un grupo de doctores (el público) para demostrarles el experimento que hizo para encontrar la cura de dicha enfermedad, pero el experimento se sale de control y el público empieza a vivir una auténtica experiencia esquizofrénica.

“Una noche soñé que yo estaba haciendo una película en un hospital psiquiátrico y que de repente no me dejaban salir y me dejaban encerrado y fue ahí cuando me desperté y le dije a mi esposa que ya sabía de qué iba a tratar la obra”, relató el maestro Perrín.

Este monólogo ha hecho historia en México en donde completó más de siete años de éxito total, llegó a Colombia por primera vez en el 2022 gracias a la corporación teatral La Tropa, dirigida por Róbinson Díaz, Adriana Arango y su hijo Juan José con la cual producen espectáculos como Mucho Animal, La Dama de Negro y próximamente El Exorcista.

Esquizofrenia se estará presentando todos los martes y miércoles a partir del 6 de junio a las 8:00 de la noche y las boletas pueden ser adquiridas a través de Atrápalo.