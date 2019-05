Esposas de Martín Elías rechazan bionovela de Caracol

Una de las grandes apuestas de Caracol para 2019 es la novela basada en la vida del fallecido Martín Elías. La idea de dedicarle una novela surgió a los pocos meses de su muerte en abril de 2017. Tanto Caracol como RCN intentaron negociar con los familiares para llevar su vida a la pantalla chica. Aunque en principio se creyó que sería RCN, quien ya había hecho novela de su padre, Diomedes Díaz, los hermanos del cantante y su madre, Patricia Acosta, dieron el aval a Caracol.

Sin embargo, se conoció que la novela excluirá por completo las historias de Caya Varón y Dayana Jaimes, primera esposa y viuda de Martín Elías respectivamente. Ninguna de las dos mujeres, que son madres de los hijos del cantante, dio su autorización para la novela. Jaimes dijo en Instagram Live que supo por sus ex cuñados que no habrá mención a ella ni a su hija en la novela. Por su parte, Varón publicó en su Instagram, un comunicado rechazando la producción y advirtiendo que no permitirá ningún tipo de mención a ella y a su hijo Martín Elías Díaz Jr.

