Esperanza Gómez es una de las actrices de la industria para adultos más reconocida de Colombia, la actriz de 42 años ha pertenecido a esta industria por un largo tiempo, por lo que se ha convertido en todo un icono. Por ello muchos programas radiales y televisivos sueñan con hacerle una entrevista a la caldense.

Aunque en varias ocasiones ha expresado que no le gusta que solo le pregunten por el porno, no se guarda nada a la hora de responder a las preguntas de los entrevistadores.

Hace algunos días, la actriz y modelo reveló a un famoso tiktoker que ella es mucho más que solo la industria de entretenimiento adulto y habló sobre las causas benéficas que apoya además de las actividades que realiza en sus tiempos libres.

Recientemente, para una emisora nacional, Esperanza Gómez reveló lo que un hombre necesita para incursionar como actor en la industria para adultos, sin embargo, muchos de sus seguidores terminaron decepcionados al saber que les falta lo mínimo.

El entrevistador dijo “Yo creo que todo hombre se hace una pregunta y es ¿será que si tengo el talento? ¿será que si sirvo para esto?.

A lo que Esperanza Gómez reveló que el tamaño importa demasiado “si no es grande no te quieren contratar (…) el tamaño promedio por fuera de la industria es entre 7 y 12 cm, y en la industria hoy en día, si usted no tiene más de 19 cm no quieren contratarte”.

La experta dejó en claro que en Colombia a los hombres les faltan algunos centímetros, pues entre el promedio y lo solicitado hay una gran brecha.