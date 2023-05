"¿Eso es un amigo?" El error por el que Iván Lalinde no soporta a Agmeth Escaf

Por Caracol, han pasado un sin fin de presentadores debido a su gran cantidad de programas que requieren de estos. Uno de los programas por donde han pasado varios nombres influyentes, es Día a día, donde actualmente trabajan Carolina Cruz, Iván Lalinde, Carlos Calero, Catalina Gómez, entre otros. Aunque todos ellos han tenido un gran recorrido en medios, hay uno que ha tenido una experiencia hasta como presentador de Noticias; se trata de Iván quien recientemente habló de su relación con Agmeth Escaf.

El reconocido Iván Lalinde, al igual que sus compañeras, pasó por las redes de Eva Rey, en 'Desnúdate con Eva'. Para nadie es un secreto que en este espacio de entrevistas es normal que salgan a la luz diferentes datos muy íntimos y hasta polémicos de los personajes que asisten. En este caso, la conductora puso a Iván a escoger entre Carlos Calero y Agmeth Escaf y sin pensarlos dos veces, escogió a Calero, con quien trabaja en Día a día en Caracol. Evidentemente el hombre dio a conocer el por qué de su decisión.

Falso. Bernardo Duque, como contratista del “Precio es Correcto”, me buscó para demandar a Caracol TV. Iván Lalinde nunca lo quiso creer. ¿Por qué ? Ni idea. Y no solo me buscó Berni, también lo han hecho muchísimos más a quienes asesoré con cariño. pic.twitter.com/2KBEeGatB6

— AGMETH ESCAF (@agmethescaf) May 1, 2023