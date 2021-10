Eso de los soldados en Catatumbo fue cualquier cosa menos un secuestro

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Cuando leí que el gobierno gemía porque le habían secuestrado a 180 soldados, se me cayó el celular de las manos. Afortunadamente, un tapetico amortiguó la caída. De lo contrario se hubiera vuelto añicos.

Lo primero que me vino a la cabeza fue “Y ahora, ¿quién podrá defendernos?”.

Cuando vi que nos habían secuestrado a 180 soldados, me pregunté a dónde había sido la cosa.

—En el Catatumbo.

—¿Y a quién carajos se le ocurrió mandar a unos soldaditos desarmados al Catatumbo? —me pregunté.

—¿No ve que estaban con fusiles y uniformados?

Nos cuenta un altísimo general de la República que se trató de 180 soldados de su ejército que iban a una operación de erradicación de coca y que 600 campesinos los secuestraron.

—A ver: entonces en qué quedamos. ¿Eran 600 campesinos o eran 600 secuestradores?

Porque, hasta donde tengo entendido, el que secuestra es secuestrador.

La cosa es muy sencilla.

—Si 180 soldados, armados con fusiles que les compramos con nuestros impuestos, se dejaron secuestrar por 600 campesinos… tiene que ser que son unos bobos —me dije a mí mismo.

—Y si 180 soldados, armados hasta los dientes, se dejaron secuestrar por 600 secuestradores, y no pelearon ni una sola bala… es que son unos cobardes —me dije a mí mismo, muy calladito porque qué susto.

Artículo 117 del Código Penal Militar: “COBARDÍA. el que en zonas o áreas donde se cumplan operaciones de combate o en presencia del enemigo o de delincuentes huya o de cualquier modo eluda su responsabilidad de tal manera que afecte al personal de la Fuerza Pública, incurrirá por esta sola conducta en prisión de tres (3) a seis (6) años.

Artículo 118 del Código Penal Militar: “COBARDÍA EN EL EJERCICIO DEL MANDO. Incurrirá en prisión de cinco (5) a veinte (20) años: 1. El comandante que se rindiere al enemigo, rebeldes o sediciosos o entregare por medio de capitulaciones la propia guarnición, unidad militar o policial, buque, convoy, nave, aeronave o lo que abandonare sin agotar los medios de defensa que tuviere a su disposición. 2. El comandante que se rinda o adhiera a su enemigo, rebeldes o sediciosos, por haber recibido órdenes de un superior ya capitulado, o que en cualquier capitulación comprometiere tropas, unidades, guarniciones militares o policiales, puestos fortificados, que no se hallaren bajo sus órdenes, o que estándolo no hubiesen quedado comprometidos en el hecho de armas y operación que originare la capitulación. 3. El comandante que por cobardía cediere ante el enemigo, rebeldes, sediciosos o delincuentes, sin agotar los medios de defensa de que dispusiere, o se rindiere, si esto determinare la pérdida de una acción bélica o una operación.”

Artículo 119. COBARDÍA POR OMISIÓN. El que por cobardía en acción armada no acuda al lugar de la misma, debiendo hacerlo, o no permanezca en el sitio de combate, o se oculte, o simule enfermedad, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años.

—Hombre, Carlos Alonso, es que a los campesinos no se le puede disparar.

—En eso tiene razón. Entonces, no les mande soldados. Invéntese alguna otra cosa… no quede usted como un bobo y no haga quedar a los soldados como unos cobardes.

Me duele decirlo, pero no hay nada más qué hacer. En materia de seguridad, ni el gobierno ni los generales tienen ni idea de dónde están parados

Me duele decirlo, pero no hay nada más qué hacer. En materia de seguridad, ni el gobierno ni los generales tienen ni idea de dónde están parados. Lo que tenemos es una crisis de pensamiento estratégico, enorme. Los políticos no tienen ni idea de esto. Si no, miren lo que nos pasa en Bogotá, Cali y Medellín y en todo el país.

Me da la sensación de que aquí no tenemos, ni tan siquiera, un Chapulín Colorado.

—Y ahora, ¿quién podrá defendernos?