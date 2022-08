Esmad: ¿lo van a acabar o a reestructurar?

Por: Fernando Ruiz R |

agosto 22, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Desde el partido de gobierno se oyen voces para acabar con el Esmad, a raíz de los abusos cometidos contra la gente por algunos de sus miembros, principalmente el año pasado durante el estallido social.

Esta decisión debe ser muy bien pensada, porque así como hay muchos protestantes pacíficos y que tienen razón de marchar, por la gran problemática social aún no resuelta, también hay grupos de la izquierda y derecha radical y delincuentes comunes que aprovechan para hacer de las suyas con oscuros propósitos, que no son por supuesto apoyar a la solución de los problemas sociales.

Es que la destrucción de las estaciones y buses del transporte público en Bogotá y otras ciudades de Colombia perjudica es al pueblo, que no tiene otros medios de transporte para movilizarse y tiene que emprender largas jornadas a pie para llegar a sus hogares y trabajos. De igual manera, los delincuentes atacan a los pequeños y medianos comercios, perjudicando a estos propietarios, que tienen solo este medio de vida para su subsistencia. Entonces ayudan al pueblo con sus problemas? no, por el contrario los agravan, entonces deben ser contenidos de alguna forma para que no ocasionen más daños.

Por otra parte la terrible inseguridad, que hay en nuestro país, no se va a solucionar con solamente medidas policivas, que si bien ayudan temporalmente a reducir los delitos, siempre se ven desbordadas por los actos criminales, porque se ataca los efectos y no se ataca de fondo las causas de estos crímenes.

Una sociedad con desigualdad, pobreza, falta de oportunidades y en gran parte del país sin la presencia del Estado es un gran caldo de cultivo para toda clase de crímenes o es que esta situación se presenta en países de gran desarrollo social como los países Nórdicos: Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y también Suiza? En la medida que se vayan solucionando los problemas sociales, se van eliminando las causas principales del crimen, por supuesto el crimen no se va eliminar del todo, pero sí se puede reducir grandemente.

En conclusión, mientras no mitiguemos las causas de los problemas sociales y haya más presencia del estado en todo el país, la gran inseguridad seguirá latente, seguirán las protestas sociales y los grupos radicales y delincuencia común seguirán haciendo de las suyas, por lo que se necesita una fuerza como el Esmad para contenerlos. Lo que se requiere entonces no es acabar con el Esmad, sino reestructurarlo para evitar sus abusos y proteger más eficazmente a la población colombiana.