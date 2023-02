.Publicidad.

Hace algunos meses Juan Diego Alvira renunció a su puesto en Noticias Caracol para salir a Semana. El mismo periodista aseguró que el canal no le habría ofrecido una contraoferta para que se quedara, razón por la que no lo pensó dos veces y se fue de allí. Esto causó mucha sorpresa entre los televidentes y los seguidores del ibaguereño que no esperaban este cambio tan abrupto de un momento a otro. Y es que, el hombre dejaba las pantallas y grandes cámaras para dedicarse a los medios digitales, un nuevo mundo para él.

En un principio, el periodista lucía feliz con su nuevo trabajo, saliendo a las calles y trabajando sin corbata. Sin embargo, parece que esta felicidad que mostraba Juan Diego Alvira en el contenido que hacía para Semana no era tan real al final, ya que, una nueva bomba acaba de caer en cuanto a los medios de comunicación. De forma inesperada el periodista procedente de Ibagué, renunció a Semana igual que lo hizo en Noticias Caracol, siendo así, el final de su carrera en los medios digitales.

Lo sorprendente de este hecho es el nuevo destino de Juan Diego Alvira. Aunque parezca un sueño, el periodista saldría de Semana, directamente a trabajar al canal RCN, el rival de patio de toda la vida de Caracol y de Noticias Caracol. Así, el periodista cambió las redes sociales y los medios digitales para retornar a los sets de grabación y estar de frente a las cámaras. Aunque por el momento no se ha dado la noticia en otros medios, es cuestión de tiempo para que lo veamos en este canal.

