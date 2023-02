.Publicidad.

Si hay algo que no se puede negar de Yina Calderón es que, cada video musical que saca es más raro que el anterior. Hace algunos meses, la mujer estrenó su cover de 'Como duele el frío', en el cual aparecía ella junto con algunas de sus hermanas. Pero esto no es lo raro del caso, pues el video se grabó en la zona de tolerancia de Bogotá y tanto la Dj como su hermanas estaban vestidas como trabajadoras sexuales. Sin embargo, esto no ha sido el único problema que ha tenido que enfrentar la influencer con esta canción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yina Calderon Ome🔵 (@yinacalderonoficialdj)

-Publicidad.-

Y es que, la huilense ha tenido problemas en estas últimas semanas con el compositor de este tema. Aún así, parece que nada detiene a Yina Calderón y desde hace algunos días venía anunciando que estrenaría una nueva canción de guaracha. Lo curioso de este video musical es que la Dj aparecería vestida como anciana y maquillada como tal. Y fue así como llegó el día y se estrenó 'Tal vez' un video mucho más extraño que el anterior que estrenó. Además del estreno, el videoclip de este se puede prestar para una gran polémica.

|Le puede interesar "Antes era linda" las críticas a Sara Uribe por mostrar su cara rellena de Botox

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yina Calderon Ome🔵 (@yinacalderonoficialdj)

Y es que, hace algunos años el cantante J Balvin estrenó una canción llamada 'Perra', donde se veía al reguetonero con dos mujeres como si fueran un animal. Esto causó una gran indignación pues la imagen que ofrecía el cantante no era para nada positiva y denigraba a la mujer. Sin embargo, ahora Yina Calderón con su nuevo video musical hizo algo similar, pues colocó a dos hombres vestidos de cerdos y encadenados como perros ¿Causará la misma indignación que causó el video de J Balvin?.

Vea también: