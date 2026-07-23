- Escándalo en Boyacá: cuestionan al diputado Jhon A. López por presunta agresión a candidato a la Alcaldía

Un video pone en tela de juicio al diputado Jhon Alexander López por una presunta agresión a Diego Neira de cara a las atípicas de Tunja. Entrevista

Lo que comenzó como una vehemente negación —juramentos incluidos— terminó por caerse ante la evidencia audiovisual. Se confirmó que el diputado del Partido Alianza Verde, Jhon Alexander López, sí agredió físicamente a Diego Neira, candidato a la Alcaldía de Tunja conocido como el “man del casco”, el pasado 15 de mayo en el Centro Comercial Viva de Tunja, en un hecho que requirió la intervención de la Policía Metropolitana.

Violencia de género en medio de la agresión

La agresión no se limitó al candidato. Dos colaboradoras de la campaña de Neira —una creadora de contenido y su reportera— resultaron lesionadas por el expresidente de la Asamblea de Boyacá al intentar proteger al aspirante. Por temor a represalias, ninguna interpuso una denuncia formal y se abstuvieron de participar en la entrevista en la que el candidato y su gerente de campaña, Juan Carlos Oliveros, ofrecen su testimonio sobre lo sucedido:

El contexto de las atípicas en la capital boyacense

En esta entrega exclusiva, analizamos el convulso panorama político y socioeconómico de Tunja de cara a las elecciones atípicas para la Alcaldía programadas para el 26 de julio de 2026 (Decreto 0402 de la Gobernación de Boyacá). Tras la confirmación de la nulidad de la elección del exalcalde Mikhail Krasnov por parte del Consejo de Estado y sus posteriores investigaciones, la capital boyacense busca definir su rumbo para el período 2026–2027.

La contienda enfrenta las alternativas de cambio representadas por Diego Hernán Neira Acero, candidato por Oxígeno Verde (ingeniero civil de la Universidad Nacional y magíster en Planificación Territorial por la Universidad de Barcelona), y su gerente de campaña, Juan Carlos Oliveros (neuropsicólogo, docente y empresario), contra las estructuras tradicionales.

Los desafíos estructurales que afronta la ciudad son profundos:

Un desempleo juvenil del 17,5 % (según cifras del DANE) y una informalidad laboral del 41,8 %.

Una marcada parálisis presupuestal, evidenciada en $62.000 millones no ejecutados en 2024 y más de $110.000 millones congelados en cuentas bancarias.

La urgencia técnica de poner en marcha el Módulo V de la PTAR y la necesidad de integrar estratégicamente a Tunja en el circuito turístico Paipa–Villa de Leyva.

Restauración patrimonial en una ciudad que puede ser eje del triángulo turístico Villa de Leyva-Paipa-Tunja.

Movilidad y articulación turística.

El costo político para el Partido Verde

J. A. López, quien respalda abiertamente la candidatura de Sandra Estupiñán, compromete seriamente a su coalición con este episodio. La situación abre un duro debate sobre el tipo de política que se ejerce en la región y la utilización del desmentido mediático como estrategia de control de daños.

El incidente deja en una posición sumamente comprometida al asambleísta, no solo por el uso de la violencia política, sino por haber intentado negar los hechos de manera reiterada en sus plataformas digitales.

Las imágenes difundidas por los medios locales Boyacá de Verdad y Alternativa TV Tunja registran el momento exacto de la agresión y la posterior actuación de las autoridades:

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