¿Es verdad que Yina Calderón era la mejor amiga de Aurelio Cheveroni en Caracol?

Todo se trataría de una confusión, y aunque actualmente su parecido ha disminuido, hubo una época en la que sería más fácil confundir a Yina Calderón con Juliana Velásquez, dos figuras públicas con carreras y talentos totalmente diferentes. La DJ inició en Protagonistas de Nuestra Tele y desde ahí no ha desaparecido. Sus polémicas, peleas, fiestas, borracheras y excéntricas cirugías salen a flote cuando se le nombra.

Por el contrario, Juliana Velásquez es una talentosa actriz que desde sus inicios ha participado en proyectos de Caracol y RCN, su faceta musical actual le permitió ganarse el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista. Aunque su físico ha cambiado, muchos continúan confundiéndola con la problemática dueña de fajas y DJ.

«Yo no soy la del ‘Club 10’ por favor», ha confesado en diferentes ocasiones Yina Calderón en sus redes sociales cuando ha contado las incomodas situaciones que vive con seguidores de la actriz cuando la paran en la calle a pedirle fotos pensando que es Juliana. “Cada vez que ella hace una producción siempre me piden fotos a mí. Yo no soy la del Club 10, por favor. Siempre me preguntan cómo era Dinodoro, no soy yo, es Juliana Velásquez “, dijo Calderón.

