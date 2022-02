El comediante citado para ser jurado de votación que se encontró con prácticas de fraude electoral

Por: Carolina Ochoa |

febrero 17, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

El reconocido comediante Sebastián Rincón, que cuenta con más de 131 mil seguidores en su página de Instagram denominada @Elhisterbarato, realizó una denuncia desde sus redes sociales titulada: “Ojo con un posible fraude electoral #votaciones 2022Colombia”.

https://instagram.com/elhipsterbarato?utm_medium=copy_link

-Publicidad.-

En entrevista el comediante nos relató la razón de esta denuncia:

“En la madrugada del 15 de septiembre a las 4:00 a.m. me llegó de manera atípica la notificación por medio de correo electrónico que debía asistir a la capacitación para ser jurado de votación en las próximas elecciones del 13 de marzo para Cámara y Senado ese mismo día a las 4 de la tarde; conozco el proceso ya que hace 4 años cumplí la misma labor, con la diferencia de que la citación llegó dos meses antes.

Publicidad.

Asistí puntualmente al Pabellón de Corferias, donde ingresamos por grupos de a 30 personas, grupo que fue divido en mesas de 5 individuos; para el ejercicio práctico en simulación de la jornada electoral.

En el momento de la instrucción la tutora Ana, de quien no recuerdo el apellido, se acerca a nosotros para explicar que en el conteo de votos no debemos llenar las casillas en blanco con los guiones; dejando sin ningún tipo de marcación los espacios que no tienen cifra como resultado del conteo, ante los cual increpé que esta acción permitiría un posible fraude electoral.

La tutora en cuestión respondió que así se hace este año, dando como soporte de acción transparente que al final de la sumatoria deben coincidir las cifras”.

Pese a la insistencia del comediante ante la experiencia que marcó las elecciones presidenciales de 2018 en la que la ciudadanía denunció posibles alteraciones en los formularios E-14, según Sebastián la señora Ana no dio mayor explicación, solo les informó que en caso de querer presentar una denuncia se debe hacer con la Registraduría y Contraloría.

Rincón manifiesta que sus 5 compañeros de mesa expresaron la misma inconformidad y salieron del lugar con un sinsabor y falta de garantías en las elecciones si se siguen las indicaciones dadas en la capacitación.

En los comentarios de su publicación ante la explicación de algunos de sus seguidores que dicen también estar en capacitación y recibir la instrucción de llenar los espacios en blanco con el guion, el comediante aclara que este caso que denuncia puede ser un caso aislado, ya que la tutora encargada jamás lo dijo de manera abierta a la totalidad del grupo, pero sí de manera contundente dio la orden en su mesa.

La denuncia que se encuentra en redes de manera viral llama la atención ya que el formulario E-14 tiene valor jurídico y sobre el cual se basan las autoridades electorales para realizar el conteo de votos, siendo este el documento que mayor control tiene por parte de los testigos electorales, conteniendo el número de votos para cada candidato.

En la cartilla electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la página 13 se da claridad:

Tenga en cuenta también que cuando el número total es de uno (1) o de dos (2) dígitos, la casilla que antecede debe ser diligenciada con guiones. Por ejemplo:

Consulte aquí la cartilla: https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/20210203_cartilla-de-jurados_pda-2.pdf