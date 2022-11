.Publicidad.

"Me da tristeza que este mundial, va a ser el último con alguna característica de mundial de fútbol" Esa fue la oración con la que Nicolas Samper inició esta entrevista con Las2orillas. El periodista deportivo es uno de los más importantes en la actualidad; y es de más una voz autorizada para hablar de lo que será Catar 2022, un mundial que lejos de generar algo, pinta para pasar sin pena ni gloria.

Y es que la cita orbital ha estado llena de controversias. La falta de protección a los trabajadores que construyeron los estadios, las fuertes restricciones a los fanáticos que visitarán el país, o el simple hecho de que se hará en noviembre y que Catar está alejado de todo ámbito futbolístico, lo han convertido en un torneo resistido tanto para los hinchas, como para la prensa. Samper es un ejemplo de ello. Él no puede concebir que se haya elegido a Catar para albergar el último mundial de 32 selecciones.

"Este mundial era la oportunidad perfecta para hacer una despedida de los mundiales, porque lo que se viene va a ser un festival invitacional de 48 equipos. Pero se perdió a partir de la codicia de los dirigentes para poder entrar en Catar, un lugar que, para mí, no era la sede indicada de ninguna manera. Lo de Catar, evidentemente, es un negocio; y se ha hecho un mundial para el negocio, no para la gente."

Al comunicador no le tiembla la voz para enumerar una por una, las razones por las que Catar no debió ser sede. No más hay que mirar los otros candidatos que se tenían como Australia, Japón o Estados Unidos, lugares que, socialmente hablando, son mucho mas inclusivos y plurales. Incluso hasta se aventuró a proponer a Inglaterra, país que perdió la oportunidad de hacer el mundial en 2018, y tenía prohibido postularse al del 2022.

"Llega uno a otro mundo, otra cultura, otro pensamiento. En Catar no puede haber, por ejemplo, citando al comité organizador, manifestaciones en favor del movimiento LGBTIQ+ porque es irrespetar su sistema, su religión, y uno puede comprender eso. Pero por qué la FIFA, que dice ser tan plural, no pensó en un país un poco más pluralista para hacerlo. Cualquier país hubiera sido mejor que Catar"

Las pullas a los directivos de la FIFA son punzantes. Solo bastó tocar el tema de las muertes de los trabajadores en la construcción de los estadios para que afirmara que son "estúpidos" quienes piensan que tiene que haber muertos para hacer un mundial "Si es necesario que no haya mundiales, para salvar vidas, que no hayan. Esto no lo piensan por supuesto los dueños del negocio, que están preocupados solo por ver como la maquina registradora empieza a pasar y a pasar billetes verdes. Los informes de Amnistia Internacional sí demuestran las condiciones tan precarias que tienen que encarar personas que, en medio de semejante opulencia (Catar es el cuarto país mas rico del mundo), no tienen ni como comer. Catar no ha sido el único mundial polémico, está Italia 1934, Argentina 1978. Pero no tendría por qué pasar eso"

Finalmente, desde su expectativa como periodista que va a ir a Doha y cubrirá el mundial en primera fila, asegura que no le tiene miedo a las restricciones que le impongan a la prensa, ya que "en el periodismo estamos acostumbrados a que nos digan 'no'". Pero que espera que no sean tan extremas, como para terminar en la "guandoca" en suelo árabe.

El periodista dio su pronóstico para el mundial 2022 y puso como favoritas a Brasil, Argentina, Alemania e Inglaterra. Como la gran decepción puso a la selección de Cristiano Ronaldo, Portugal; y como gran revelación postuló a Dinamarca y Serbia. Habrá que esperar si su conocimiento futbolístico le da la razón, o resulta en otra predicción errónea, como muchas de las que ha hecho, según su propio testimonio.