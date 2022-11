¿Se metió en problemas? hincha ecuatoriano protagoniza la primera polémica del mundial

El mundial que está en boca de todos inició de la mejor forma posible para el seleccionado ecuatoriano. Quienes le ganaron 2 goles por 0 al equipo local. Convirtiéndose no solo en los primeros en salir victoriosos en el mundial, sino que además, la Selección de Ecuador se convierte en el primer equipo en ganarle a uno local en el partido inaugural de la fiesta del fútbol.

Los dirigidos por el profesor Alfaro, le ganaron con buen fútbol a los de Catar, quienes en su primer partido no mostraron mayor jerarquía. Los dos goles de los ecuatorianos los marcó el capitán del campo, Enner Valencia, quien además salió como el favorito del partido.

Sin embargo no todo fue color de rosa para los ecuatorianos, y es que uno de sus hinchas fue el protagonista de la primera polémica del mundial. Ecuador marcó un gol a tan solo 4 minutos de haber empezado el partido, no obstante el tanto fue anulado por fuera de lugar.

A lo que uno de los hinchas ecuatorianos que habían asistido al partido hizo gestos indicando que los cataris habían comprado el partido. Gesto que los hinchas locales no se tomaron de la mejor manera y lo mandaron a callar. Aquí el video

Oh no he didn't 💀pic.twitter.com/ndJtKAjVqH

— Troll Football (@TrollFootball) November 20, 2022