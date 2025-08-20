Las bodegas en San Victorino para encontrar ropa para mujer a precio de mayorista y mucha variedad

Este lugar no abre todos los días, por lo que tendrá que estar pendiente de los horarios para que vaya y consiga todo tipo de prendas con un gran valor

¿Pensando en estrenar o en darle un detalle especial a esa mujer que tanto quiere o desea conquistar? ¿Cansado de que todo esté tan caro que hay que pensarlo más de dos veces antes de lucir cualquier prenda nueva? Bueno, si este es su caso, déjeme decirle que no todo está perdido. Todavía existen opciones que le aliviarán el dolor de cabeza a la hora de gastar. Es que hay unas bodegas en San Victorino, el corazón comercial de Bogotá, donde encontrará una gran variedad de ropa para mujer y, sin duda alguna, los precios serán una gran sorpresa.

Estas son las bodegas en San Victorino de ropa para mujer a un súper precio

En redes sociales, figuras como @alejandraahorra se han convertido en aliadas del bolsillo de los colombianos. Ella suele compartir lugares y productos de calidad que se pueden conseguir por mucho menos dinero, sin sacrificar estilo ni moda. Entre sus últimos descubrimientos está el “Madrugón Lo Nuestro”, un verdadero bazar de ropa femenina ubicado en bodegas en San Victorino. Este lugar podría describirse como un mundo aparte, donde las opciones parecen infinitas y cada pasillo está lleno de propuestas para todos los gustos.

Madrugón Lo Nuestro.

La gran ventaja del Madrugón es que allí se compra directamente a los mayoristas. Eso significa que no hay intermediarios y, por lo tanto, los precios son mucho más bajos que en otros lugares. En total, se reúnen más de 1.000 fabricantes del país, lo que convierte a este espacio en una vitrina gigante del talento colombiano en confección. La variedad es tan amplia que resulta casi imposible no encontrar algo que se ajuste al estilo y al bolsillo de cada visitante.

Eso sí, hay que tener presente que el Madrugón Lo Nuestro funciona en horarios particulares. No es un lugar al que pueda ir en cualquier momento del día. Por ejemplo, los miércoles abre de 2:00 de la madrugada a 6:00 de la tarde, mientras que los sábados recibe compradores desde las 3:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.. El resto de días abre un poco más tarde, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.. Estos horarios, que pueden parecer inusuales, tienen su razón de ser: permitir que comerciantes y compradores al por mayor aprovechen al máximo la jornada.

Visitar estas bodegas no solo representa un alivio para el bolsillo, sino también una manera de apoyar la industria nacional. Cada prenda adquirida allí es el resultado del trabajo de cientos de confeccionistas y fabricantes que hacen parte de este ecosistema comercial. Además, siempre existe la posibilidad de negociar y llevar más de una prenda a precios mucho más bajos que en centros comerciales tradicionales.

Si está interesado en conocer este lugar y aprovechar sus múltiples opciones, la dirección es Carrera 11 #9-57, en pleno corazón de San Victorino. Allí, además de ropa femenina, podrá recorrer otros comercios donde encontrará zapatos, accesorios y diferentes productos. Una parada obligatoria para quienes quieren estrenar sin gastar de más.

