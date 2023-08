Entre la mezquindad y la grandeza

Por: German Peña Cordoba |

agosto 02, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

GRANDE GUSTAVO PETRO, en la respuesta que dio después del infortunio que originó "la rápida y eficaz" detención de su hijo Nicolás Petro.

La mezquindad ha querido minimizar y encasillar su respuesta, como si su certero pronunciamiento debía corresponder al formalismo de la figura presidencial y no a algo que no había hecho ninguno, ni había sucedido nunca.

-Publicidad.-

Hasta ahora y siempre expresidentes y personajes de la alta política han abogado por sus hijos y los han protegido, aun cuando tradicionalmente han incurrido en evidentes indelicadezas. A los delfines siempre los han cubierto con un blindaje de alto calibre, nivel IIIA, que asegura su sempiterna impunidad.

De verdad, sorprende la celeridad del caso Nicolás Petro y el deplorable espectáculo mediático puesto deliberadamente a rodar, que invita necesariamente, a compararlo con otros igualmente graves o más graves aún, que mencionarlos sería llover sobre mojado, pues todos los conocemos.

Publicidad.

Lo anterior no evita pensar en lo nefario que es el comportamiento selectivo de la justicia y la necesidad de tender cortinas de humo sobre un hecho tan grave como el de Ecopetrol, donde se ve envuelta la "Gente de Bien".

Sin desestimar la posible gravedad del hecho cometido por "el hijo del ejecutivo" , lo anterior no soslaya pensar en la selectividad de una justicia extremadamente politizada.

A los hijos del ejecutivo ( así se le llamó en 1945 a Alfonso López Michelsen, hijo del presidente Alfonso López Pumarejo, cuando este se vio involucrado en el escándalo de la Handel) nunca les había pasado algo. Hay que tener claro que en Colombia la justicia no es igual para todos: existe una justicia de primera, de segunda y de tercera.

Nos han normalizado el hecho, que los hijos de la aristocracia, no nacieron para ser encarcelados. Lo anterior no cabe en ninguna cabeza, no se concibe y en el imposible caso que algo pasara, serían dueños de múltiples beneficios y no serían juzgados con el mismo rasero, que los hijos del Pueblo. Mucho menos, Irían a la misma prisión si es que irían. ¡Qué oso revolverse con esa chusma!

Colombia es de las pocas Democracias en el mundo, que no es lo mismo un delito cometido por el hijo de una persona influyente y perteneciente a la alta clase social y política, que un delito cometido por el hijo del portero del conjunto residencial donde vives. Vaya a ver, qué le pasa a ese pobre muchacho, hijo del portero, si se llega a robar una gallina: "le cae todo el peso de la ley" y otros roban miles de millones y no les pasa nada. En Colombia la justicia es selectiva y clasista.

Las cosas en el país han empezado a cambiar, pero no es fácil. La respuesta del presidente Petro al lamentable suceso que naturalmente debe gozar de la presunción de inocencia, es esperanzador, el presidente en su primera reacción, acogió la medida con apego a la ley y dijo que no intervendrá ni incidirá en las decisiones judiciales que se deriven de dicho proceso.

¿Quién de aquellos perfumados personajes, que han transitado por las mieles del poder, han asumido tan digna postura? La mezquindad ha querido tergiversar la grandeza y como siempre entrar a manipular. La lectura que le envían a la Galería es que Petro digo lo que normalmente debe decir un presidente, cuando los anteriores si han intervenido y han tejido y urdido planes a través de la historia, para la efectividad del blindaje que ha cubierto a hijos y parientes.

La frase "yo no lo crie", que aparece como munición a la pobreza argumentativa de una desorientada "Oposición", amerita una lectura un poco más profunda que la elementalmente expuesta.

El contexto que rodearon los hechos en la década de los años 80's es de un hombre comprometido con una causa, que lo llevó a pagar cárcel y a sumergirse por años en la clandestinidad, sin pertenecer (por su juventud) a los altos cuadros del M-19.

Guardando las debidas proporciones, los grandes hombres comprometidos con magnas causas y que van por la vida de batalla en batalla, defendiendo sus convicciones, les queda muy difícil reclamarles responsabilidad en la crianza de los hijos, su referente será su legado que dejan sus luchas.

¿Se imaginan a Simón Bolívar que montaba a caballo meses, cruzando ríos y montañas, e iba de batalla en batalla, Fidel Castro en la Sierra Maestra o el Che Guevara en las selvas Bolivianas, pensando en el cambio de pañales, ayudando a las tareas escolares o haciéndolos dormir contándoles un cuento?

Ahora, y volviendo al caso, con el temor de una posible terna de Fiscal que combata la impunidad y no le guarde la espalda al presidente (como no ha sucedido hasta ahora), ya se está ambientado, el imposible, que el presidente Gustavo Petro no puede ejercer su derecho constitucional de elaborar terna para que la corte escoja Fiscal.

Cínicamente lo han puesto a rodar, a sabiendas de que no hay nada que lo impida, salvo una reforma constitucional que dejaría claro, el deseo que todo quede sepultado. Lo que nunca han hecho lo exigen con cinismo.

En este caso cabe el viejo aforismo que decía con frecuencia mi abuela Petrona cuando la suspicacia se apoderaba de la desvergüenza: ¡hay mijito, mucho cuidadito, porque aquel que las hace se las imagina!

El golpe blando sigue su marcha.