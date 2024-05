El ecoparque a 2 horas de Bogotá donde podrá disfrutar de piscina y almuerzo por solo 40 mil pesos

Si quiere aprovechar los próximos festivos de junio pero no tiene mucha plata, este Ecoparque ubicado en Melgar será la opción perfecta para usted y para su bolsillo

Quién no ha querido pegarse una escapada de fin de semana o incluso entre semana. Sin embargo, el bolsillo no siempre nos lo permite o los largos trayectos imposibilitan esto. Aún así, las redes sociales se han convertido en el lugar ideal para descubrir planes nuevos, económicos y no muy lejos de Bogotá. De hecho, a tan solo dos horas de Bogotá, podremos disfrutar de varios planes para descansar. Una oportunidad única para recibir sol y nadar en una hermosa piscina, lo mejor de todo es que es a un precio muy razonable. Estamos hablando del pasadía en el Ecoparque Kualamelgar, muy cerca a Melgar y con opciones múltiples.

El Ecoparque a dos horas de Bogotá y 20 minutos de Melgar donde tendrá planes económicos

Estamos a pocos días de que inicien los puentes de junio y de que arranquen las vacaciones de fin de año. Muchos ya estarán buscando planes para estos días, y muchos quieren que estos planes tengan las 3 B, bueno, bonito y barato. Para fortuna de muchos, a tan solo 2 horas de Bogotá, tendremos un lugar único para poder disfrutar de grandes planes. Si quiere estar en la piscina o hacer caminatas naturales, el Ecoparque Kualamelgar es la opción ideal. Está ubicado a tan solo 20 minutos de Melgar y podrá disfrutar de grandes planes. Claro que en redes, hay una opción de 40 mil pesos que sin duda, es muy atractiva.

Panes en el Ecoparque Kualamelgar. Fotos tomadas de Ecopaeque Kualamelgar.

Con este plan, podremos disfrutar de las piscinas del lugar, hacer caminatas. Recorridos en un parque temático del lugar y mucho más. Adicionalmente tendremos un almuerzo incluído en este pasadía. Una opción bastante interesante y que se puede aprovechar de manera única. Si usted desea, puede hacer otras actividades más extremas por un costo adicional. De igual manera, tendremos la oportunidad de hospedarnos en este parque a 2 horas de Bogotá y 20 minutos de Melgar. Una opción bastante única es la que nos ofrece el Ecoparque Kualamelgar.

