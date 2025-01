Entre el ruido de las balas, se ahoga el llanto de un pueblo que pide paz al ELN

Por: CARLOS ENRIQUE GARCIA PRIETO |

enero 30, 2025

Señores integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN):

En nombre de millones de colombianos que anhelamos un futuro en paz, les escribo esta carta con un profundo sentido de responsabilidad y esperanza. Colombia ha vivido décadas de conflicto armado que han dejado heridas profundas en nuestra sociedad, en nuestras familias y en nuestro territorio. Hoy, más que nunca, es el momento de dar un paso definitivo hacia la reconciliación y el desarrollo integral de nuestro país.

Reconocemos que el ELN, como actor histórico en el conflicto, tiene demandas y reivindicaciones que han sido expuestas a lo largo de los años. Sin embargo, también es fundamental reconocer que la violencia no ha sido el camino para alcanzar esos objetivos. La paz no es solo la ausencia de guerra, sino la construcción de un país donde la justicia social, la equidad y el diálogo sean los pilares de nuestra convivencia.

Les instamos a asumir con seriedad y compromiso las negociaciones de paz que se han llevado a cabo con el Gobierno Nacional. La paz no es una derrota, sino una oportunidad para transformar las luchas en propuestas constructivas que beneficien a todas las comunidades, especialmente a aquellas que han sido históricamente marginadas y afectadas por el conflicto. La firma de un acuerdo de paz no solo les permitirá participar activamente en la vida política y social del país, sino también contribuir a la construcción de un futuro donde las diferencias se resuelvan a través del diálogo y no de las armas.

Colombia tiene un potencial enorme: somos un país rico en biodiversidad, cultura y talento humano. Sin embargo, el conflicto armado ha sido un obstáculo para nuestro desarrollo. La paz les brinda la oportunidad de ser parte de la solución, de trabajar junto al Estado, las comunidades y la sociedad civil para superar la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Les pedimos que no desperdicien esta oportunidad histórica.

Sabemos que el camino hacia la Paz no es fácil. Requiere valentía, generosidad y, sobre todo, voluntad política. Pero también sabemos que es posible. El proceso de paz con las FARC, a pesar de sus desafíos, ha demostrado que es viable avanzar hacia una Colombia en Paz. Ustedes tienen la oportunidad de sumarse a este esfuerzo y demostrar que están dispuestos a priorizar el bienestar del país por encima de cualquier interés particular.

Finalmente, queremos recordarles que la Paz no es un regalo, sino una responsabilidad compartida. Les pedimos que escuchen el clamor de millones de colombianos que sueñan con un país donde los niños y jóvenes puedan crecer sin miedo, donde las comunidades puedan prosperar y donde la vida sea el valor más sagrado. La Paz es el camino, y ese camino comienza con la decisión firme de dejar las armas y abrazar la palabra.

Con esperanza y firmeza,

