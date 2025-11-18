- Golpe al orgullo paisa con su bien posicionado Metro de Medellín: el gerente no logró atajar a los santandereanos

Tomas Elejalde quien lleva 9 años al frente de la empresa metro utilizó todos los recursos para impedir que Metrogas registrara su Metroapp y no lo logró

La empresa de servicios públicos Metrogas de Colombia S.A.S buscó modernizarse. La forma encontrada por los empleados fue con la creación de una aplicación que se llamaría Metroapp ¡ Soluciones Ya¡. La idea ya venía rondando la mente del gerente de la compañía, Julio César Pardo Arias, ingeniero de la Universidad Industrial de Santander, al frente de la empresa Metrogas.

Dentro de su estrategia de crecimiento está la aplicación de la oferta a los usuarios del gas para que pudieran pagar las facturas del servicio de gas, mirar el historial de consumo, actualizar sus datos y recibir atención de la empresa. Para poder formalizar la herramienta web de Metrogas se debía registrar el nombre en la Superintendencia de Industria y Comercio, el trámite de la aprobación fue encargado a Pinzón Pinzón & Asociados, un bufete reconocido en Colombia.

Metrogas es un negocio importante en Santander por distribuir el gas natural a más de 150 mil familias en varios municipios como Floridablanca, Piedecuesta y Girón, en efecto en es una empresa importante de la región . En el camino para su nueva aplicación se debieron enfrentar a uno de los pesos pesados de los servicios públicos del país, la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra, que opera el Metro de Medellín. En la gerencia de la empresa de transporte los paisas tienen designado al ingeniero Tomás Andrés Elejalde como gerente.

Tomás Elejalde reemplazó del cargo a Claudia Restrepo, quien salió del cargo en medio de un conflicto entre directivos en junio de 2016 y ahora es la rectora de Eafit. Elejalde empezó como gerente encargado y luego la junta lo ratificó gracias al respaldo que obtuvo del Augusto López quien era representante del gobernador de Antioquia. Desde entonces Elejalde se ha sostenido en el cargo pese a los cambios en los gobiernos locales de Antioquia y Medellín.

Una vez los funcionarios del Metro de Medellín se enteraron de las intenciones de Metro Gas decidieron impugnar el trámite. Para los juristas la marca Metroapp ¡ Soluciones Ya¡ al tener el prefijo Metro existe un riesgo grande de aprovechamiento de reputación de la marca, tesoro cuidado por años, y lo más grave podría generar una confusión entre los clientes por pensar que Metroapp es una nueva aplicación del Metro de Medellín, cuando no es el caso.

En respuesta a las quejas Pinzón Pinzón & Asociados en defensa de Metro Gas señalaron no hay riesgo de malentendidos ni de aprovechamiento ilegal por dos motivos. Existen suficientes diferencias tanto en las imágenes como en las palabras usadas, en consecuencia sería muy difícil confundir Metroapp ¡Soluciones Ya¡ con la app MetroMedellín.

Cuando los funcionarios de la Superindustria escucharon a las partes decidieron tomar una decisión, se podía aprobar la app de Metrogas y la oposición de Metro de Medellín era infundada.

