A los 114 procesos que tiene Petro en la Comisión de Acusaciones se le sumó: la prohibición de exportar carbón a Israel

El testigo clave es el exMinistro de comercio Luis Carlos Reyes –Mr Taxes_ quien tiene anotado los detalles para defenderse de los señalamientos del Presidente

La estadística consolidada más reciente indica que el presidente Gustavo Petro tiene 114 procesos activos ante la Comisión de Investigación y Acusación ante la Cámara de Representantes. Uno de los más importantes, por su trascendencia, se relaciona con la posible violación de topes de la campaña y hay otros sobre el presunto ingreso de dineros de origen ilícito a ella.

Sin embargo, la única célula del Congreso que cumple funciones judiciales le ha dado prioridad a un caso que, al menos sobre el papel, plantea una discusión bizantina: ¿Se configuraron los delitos de injuria y calumnia cuando Petro dijo públicamente que Luis Carlos Reyes, como ministro de Comercio Exterior, ignoró su orden de exportar carbón a Israel y por eso se convirtió en cómplice del que llamó un genocidio en la Franja de Gaza?

Dos mineras extranjeras fueron las más perjudicadas con la decisión

A juzgar por las decisiones que viene tomando la Comisión el asunto si merece un lugar prioritario en su agenda. Riguroso y Puntual, Reyes se presentó el miércoles 12 de noviembre ante sus congresistas para ampliar su denuncia sobre ese tema, respondiendo a una citación previa. La diligencia se extendió por más de tres horas.

Reyes exhibió de nuevo el texto del decreto que reguló las ventas de carbón a Israel ¿, con algunas licitaciones, e insistió en que la norma pasó por todas las revisiones necesarias y que el presidente Petro estaba plenamente informado de su contenido.

Según él, la reacción colérica del presidente cuando buscaba protagonismo en la solución del conflicto en Gaza, los pone en riesgo a él y a su familia ante posibles represalias de grupos de extrema que puedan interpretar literalmente lo afirmado por el mandatario.

La representante Gloria Arizabaleta, presidente de la Comisión e investigadora en el caso, ha sido objeto de críticas por posibles conflictos de interés, como dirigente afecta a los intereses del actual gobierno. Aun así, ni se ha declarado impedida ni le ha puesto freno al proceso, como algunos pronosticaban.

Compañeros suyos, de distintas tendencias, la han respaldado. ¿Por qué? El asunto se ha prestado para suspicacias. En los pasillos de la comisión han sido oídos comentarios según los cuales algunos congresistas han preferido mostrarle empatía a Reyes, quien simultáneamente actúa como testigo bien calificado por la Corte Suprema de Justicia en casos sensibles para ellos como las investigaciones por tráfico de influencias cuando él se desempeñaba como director de la DIAN. También en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

El exministro de Reyes, que se hizo popular en redes como ‘Mr. Taxes’, lleva a mano las bitácoras de reuniones y llamadas con senadores y representantes que lo buscaron para intrigar por el nombramiento de cargos en la Aduana en regiones sensibles para el contrabando.

Entre los parlamentarios que ha mencionado hay miembros de la propia Comisión, entre ellos el representante Carlos Alberto Cuenca Cháux, quien también investiga al presidente en relación con las denuncias de su excanciller Álvaro Leyva Durán.

Reyes tiene una especie de repositorio en el que registró las visitas, cartas y llamadas que recibió de senadores y representantes durante la época en la que fungió como director de la DIAN (de julio de 2022 a marzo de 2024).

El exdirector de la DIAN tiene también interés en que la Comisión investigue a Vladimir Fernández, magistrado de la Corte Constitucional. Reyes le entregó a comienzos de año a la Corte la memoria de un celular al que le llegaban recomendaciones para cargos cuando se encontraba al frente de la DIAN.

Entre los chats aparecieron mensajes dirigidos a Reyes por Hernández cuando éste se desempeñaba como secretario Jurídico de la Casa de Nariño. Uno de ellos contenía una hoja de vida de sus candidatos para dirigir la administración de impuestos y Aduanas en Bogotá.

Entre los mensajes Hernández le echaba sutilmente en cara a Reyes su ayuda para sacar adelante normas para facilitar el recaudo, uno de los grandes dolores de cabeza de “míster taxes”.

