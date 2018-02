Enfrentón entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro por manifestación en Medellín

Gustavo Petro advirtió a través de un trino que el alcalde Federico Gutiérrez le había prohibido hacer una manifestación política de su campaña en Medellín. Con el primer anuncio, el ambiente se calentó y Gutiérrez le respondió al exalcalde de Bogotá asegurando que Petro no había entregado todos los requisitos que exige la ley para este tipo de eventos. Sin embargo, el candidato presidencial mantuvo la discusión y aseguró que sí había pedido el permiso con 48 horas de anticipación y le pidió al alcalde de Medellín que no fuera en contra de la Constitución. Pero la discusión no se quedó ahí, cada uno mostró sus argumentos en Twitter, uno alegando lo que dice el Código de Policía y el otro lo que dicen tres leyes distintas además de un decreto municipal.

Al final, Petro desafió a Federico Gutiérrez y aseguró que estaría en el punto acordado sin importar las trabas que le pusieran. La manifestación convocó a más de 1000 personas en la zona de Carabobo Norte, muy cerca al Parque Explora y el Jardín Botánico y el candidato dio su discurso. Sin embargo, la disputa quedó la disputa y la tensión entre el alcalde paisa y el candidato presidencial.

En atención a las declaraciones del candidato presidencial @petrogustavo, la @AlcaldiadeMed se permite informar a la opinión pública que: pic.twitter.com/ZEz0TMOj6F — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) 22 de febrero de 2018

Esta es la norma para reuniónes políticas. La hemos cumplido. Alcalde @FicoGutierrez cumpla la Constitución y la norma. Medellin es democrática y la democracia se respeta. pic.twitter.com/tDlASOthGh — Gustavo Petro (@petrogustavo) 22 de febrero de 2018

Sr @petrogustavo lo responsabilizo de cualquier alteración al orden público. Le hago un llamado a cumplir la ley. Si actúa así como candidato, qué podemos esperar de usted como Presidente. @FiscaliaCol @PoliciaColombia @PGN_COL https://t.co/EVtSikm45W — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 22 de febrero de 2018