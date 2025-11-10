Una nueva marca de carros chinos ha llegado a Colombia y peleará con estos modelos

El gigante asiático aterriza en Colombia con una ambiciosa apuesta eléctrica e híbrida para conquistar el país

Asia está fijando sus ojos en Latinoamérica, y Colombia no se queda atrás en esta tendencia. Durante 2025, diferentes empresas provenientes de China han aterrizado en el país con el objetivo de conquistar y competir en distintos sectores, especialmente en el automotriz. Para cerrar el año, los amantes de los carros recibirán una gran sorpresa: una nueva marca de carros chinos se prepara para llegar al país con una propuesta ambiciosa y bien respaldada por uno de los grupos empresariales más fuertes del sector.

Se trata de Geely, una de las marcas más reconocidas del gigante asiático, que alista su regreso a Colombia con fuerza y estrategia.

Geely, la marca de carros chinos que se prepara para brillar en Colombia

Todo apunta a que el lanzamiento oficial se realizará durante el Salón del Automóvil, el escenario perfecto para que una marca logre captar la atención del público y consolidar su nombre en el país.

La compañía será representada por el Grupo Vardí, uno de los conglomerados más influyentes del mercado automotor colombiano, que actualmente maneja marcas como Nissan, Chery, Changan y Deepal. Todas ellas han ganado terreno en los últimos meses, gracias a su enfoque en innovación, sostenibilidad y precios competitivos.

|Le puede interesar El camino de éxito de Patricia Castañeda, la actriz que en los Macondo brilló como directora de Estimados Señores

La propuesta de Geely promete ser arriesgada y disruptiva, apostando por los segmentos de vehículos eléctricos e híbridos, que este año han tomado una fuerza notable en el mercado nacional.

Según reveló El Espectador, la marca presentará tres modelos iniciales. El primero será el EX2, un vehículo 100 % eléctrico que podría llegar al país con un precio inferior a los 100 millones de pesos, ofreciendo una autonomía de hasta 400 kilómetros.

EX2.

El segundo modelo será el EX5, una camioneta eléctrica que alcanzará una autonomía cercana a los 490 kilómetros, combinando tecnología, diseño moderno y confort, características que buscan captar la atención del público colombiano.

Finalmente, llegará el Starray, un modelo híbrido enchufable que promete revolucionar el segmento medio-alto. Con una autonomía total cercana a los mil kilómetros, este vehículo podría ubicarse alrededor de los 150 millones de pesos, haciéndolo una opción altamente competitiva frente a sus rivales directos.

Un regreso con respaldo y ambición

Con esta nueva llegada, Geely, una marca con historia en Colombia, busca reescribir su capítulo en el país. Su alianza con el Grupo Vardí no solo garantiza respaldo comercial y técnico, sino que también abre la puerta a una estrategia sólida de posventa y expansión.

El mercado automotor colombiano ha mostrado una apertura cada vez mayor hacia las marcas chinas, que en los últimos años han pasado de ser una curiosidad a convertirse en actores protagónicos del sector. Modelos eléctricos, híbridos y de bajo consumo han impulsado esta tendencia, y Geely planea aprovecharla al máximo.

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta de su lanzamiento, todo indica que 2025 cerrará con una nueva marca de carros chinos competencia en el segmento de movilidad sostenible, marcando el regreso de una marca que promete hacer historia.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.