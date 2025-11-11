La nueva vía Medellín-Costa que ahorrará varios horas de viaje, fue recién inaugurada

De Medellín a Cartagena en solo 9 horas: así es la nueva vía que cambiará los trayectos entre Antioquia y la Costa

Viajar es uno de los grandes placeres que muchos quieren darse para salir de la rutina y disfrutar del tiempo libre. Sin embargo, los planes suelen verse afectados por el mal estado de las vías o los retrasos en las obras que prometen mejorar la movilidad. Poco a poco, varias de ellas avanzan, y una de las más esperadas acaba de convertirse en realidad: una nueva vía Medellín – Costa que promete ser un verdadero alivio para quienes recorren este corredor. Además de facilitar el tránsito, reducirá los tiempos de viaje y hará que esos recorridos eternos hacia el mar sean cosa del pasado.

Un nuevo tramo que acerca a Medellín con el Caribe

La buena noticia se conoció recientemente, cuando la concesión Autopista Río Magdalena confirmó la apertura de la Unidad Funcional 1, correspondiente al tramo Remedios–Vegachí. Esta conexión representa un paso clave para mejorar la movilidad entre Antioquia y la Costa Atlántica. Su entrega, que había sido aplazada por dificultades con algunos habitantes de la vereda Otú, marca un avance crucial para el proyecto vial.

|Le puede interesar Tres camionetas nuevas que llegaron a Colombia pisando fuerte: tecnología, potencia y seguridad

Este nuevo tramo se suma al corredor Remedios–Alto de Dolores–Puerto Berrío y a la Troncal del Magdalena, conformando una ruta más ágil y moderna. Gracias a estas mejoras, los tiempos de desplazamiento cambiarán notablemente: de Medellín a Caucasia se podrá viajar en menos de 4 horas; a Montería en unas 5 horas; a Tolú en 7 horas; y a Cartagena en aproximadamente 9 horas.

Una transformación significativa que promete dinamizar el turismo, el transporte de carga y los viajes familiares entre Antioquia y el norte del país.

Una nueva vía Medellín - Costa… con peaje incluido

La apertura también trajo consigo el inicio de operación del peaje Santa Isabel, que por ahora recibirá pagos únicamente en efectivo, mientras se implementa el sistema electrónico. Aunque representa un nuevo costo para los viajeros, se trata de una vía en excelentes condiciones que servirá como alternativa al Bajo Cauca o al occidente antioqueño, ambos corredores con alto tráfico y frecuentes inconvenientes.

De esta manera, quienes planeen viajar en diciembre y disfrutar del mar tendrán una nueva y mejor opción. La vía Medellín–Costa ya está disponible, y más allá de los peajes, será recordada como una de las rutas que finalmente acercaron a los antioqueños al Caribe colombiano.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.