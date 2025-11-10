Rumba, arte y comida se toman el Parque de la 93 durante 3 días para que Bogotá viva la fuerza de las regiones

Del 21 al 23 de noviembre, el Parque de la 93 se convertirá en un punto de encuentro entre las tradiciones y la vida urbana de Bogotá. En este espacio el país se reunirá para celebrar la segunda edición de “Colombia son las Regiones”, una feria que busca poner rostro, manos y voz a la diversidad que habita en los 32 departamentos.

| Le puede interesar: El mágico lugar de Popayán donde nacen cuatro de los grandes ríos de Colombia

La iniciativa, impulsada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), llega tras el éxito de su primera versión en 2024. Este año promete más música, más danza, más artesanías y nuevas zonas de experiencias sensoriales que conectarán a los visitantes con los sabores, colores y sonidos del territorio colombiano.

Actividades

Durante tres días, cada uno de los 32 departamentos del país tendrá su propio stand, donde más de 150 artesanos y 30 agrupaciones culturales compartirán con los asistentes sus saberes y oficios. Cestería del Caribe, tejidos del altiplano, esculturas del Pacífico y cerámicas ocuparán los senderos del parque, que se transformará en un gran mercado cultural al aire libre. A esto se sumarán presentaciones de trova, danzas ancestrales y ritmos típicos que recordarán que, detrás de cada pieza artesanal, hay una historia viva.

Uno de los espacios más esperados será el “Bar de mi tierra”, una propuesta que reúne las bebidas y sabores más representativos de cada región. Allí se encontrarán desde las tradicionales chichas y mistelas hasta licores artesanales producidos por pequeñas empresas locales, junto a la participación de marcas nacionales como Diageo y Bavaria.

Más allá de la vitrina comercial, la feria busca reafirmar el vínculo entre los territorios y los ciudadanos. En tiempos donde el país parece fragmentarse, “Colombia son las Regiones” se levanta como un recordatorio de que la cultura es un punto de encuentro. Es también una oportunidad para conocer de cerca el trabajo de quienes mantienen vivas las tradiciones y generan economía desde la creatividad.

La entrada será libre y el evento, además de ser pet friendly, promete convertirse en una de las citas culturales más importantes de cierre de año en la capital. Una invitación abierta para quienes quieran sentir que, en el corazón de Bogotá, late el pulso de todo un país.

Más información sobre los participantes y programación en: https://fnd.org.co/colombiasonlasregiones

| Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.