Enaldo Barrera 'Diomedito', de quien El Cacique dijo era uno de sus mejores alumnos

diciembre 11, 2021

Nació en Codazzi, César, y creció en Barrancabermeja donde todavía vive su madre y sus hermanos. Es una voz con un registro similar al del cacique Diomedes Díaz, a quien siguió desde la edad de diez años. “Él fue mi inspiración, mi escuela para llegar a la música vallenata”, dice Enaldo.

Entre los acordeonistas que le han acompañado a lo largo de su carrera están José Aldana, Omar Geles, Julio Rojas, Víctor Rey Reyes, el Negrito Osorio, el Morre Romero, Wilmer Mendoza y contó con la oportunidad de cantar en parrandas con todos los reyes vallenatos desde el Maestro Colacho Mendoza para acá.

Entre sus éxitos se encuentran Si no peleamos y Si yo fuera el dueño tuyo, canciones inolvidables para el público vallenato, y otros como Si se va, se va, Bendita juventud, ¿qué pasa contigo?, que también gozan de gran aceptación entre los aficionados. Además, la nueva canción que está presentando al mercado discográfico, Contigo, es un tema romántico que elogia a la mujer.

Hizo un tributo a Diomedes Díaz con 22 canciones y con Julián Mujica, el Rey Vallenato boyacense, lanzó una colección de temas clásicos. Su trabajo comprende la voz de Diomedes Días en la telenovela El cacique y en la nueva producción El hijo del cacique, que es un tributo al desaparecido Martín Elías.

“Con Diomedes y Martín Elías compartimos mucho. De hecho, remplacé en varias presentaciones al Cacique; con Juancho Rois hicimos muchas parrandas y mi carrera ha sido bendecida porque he tenido la oportunidad de estar con los grandes y ellos me enseñaron a hacer el vallenato tradicional, romántico, ese vallenato expresivo que le encanta a un gran número de colombianos”, dice Enaldo.

Es Omar Geles quien lo lleva al profesionalismo permitiéndole grabar cinco producciones musicales. Juancho Rois lo bautizó con el apelativo de Diomedito y durante su carrera musical ha interpretado temas de los más grandes compositores del género vallenato.

A Diomedes Díaz lo recuerda como una persona jocosa, despierta y carismática, un hombre muy activo. “Siempre me apoyaba y decía que era uno de sus mejores alumnos y eso ha sido muy gratificante en mi carrera musical”.

Enaldo Barrera ‘Diomedito’, acaba de concluir un recorrido por México y Paraguay conquistando importantes seguidores. A México ha ido en cuatro oportunidades, “no es al colombiano al que se le canta allá, sólo es a mexicanos; igual ocurre en Paraguay. Y todos allá me quieren, me reciben en el aeropuerto, me despiden con abrazos y detalles y son públicos de unas veinte mil personas”.

Su idea es seguir llevando el buen vallenato a los diferentes rincones del país y el exterior, una carrera musical de mucho éxito que, a lo largo del tiempo, logró consolidar para convertirlo a Enaldo en una de las figuras destacadas de la música de acordeón en el país.