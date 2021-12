Encanto, un poema para Colombia

Y aunque no lo crean, para aquellos que aún no la ven, sepan que me quedo corto mencionando cada detalle de cada región y cultura de la diversidad de Colombia

Por: Jesús A. Gómez Reales |

diciembre 11, 2021

Como amante del cine desde que soy niño, siempre soñé con que una película de talla internacional hablara de lo bonito que es Colombia, de su gente, de su café, su cultura, su riqueza natural, sus paisajes, porque ya estaba aburrido y sentía decepción que siempre que se mostrara a Colombia en cine, fuese para hablar de violencia y narcotráfico, algo que no es mentira, pero que no refleja lo que es Colombia en su totalidad.

Disney nos muestra una película que realmente grita Colombia por todas partes, en la sala de cine estuve con la mejor compañía que un hijo puede tener, estaba con mi madre.

Ella al igual que todos los espectadores y yo, nos emocionamos cada vez que había un detalle de Colombia en cada plano, en cada escena, ver las panelas, el café por la mañana, las arepas, las flores, los tambores, sombreros vueltiaos, ruanas, el acordeón, los silleteros, las achiras, el puente de Boyacá, la diversidad étnica y mariposas amarillas, era una sensación de orgullo y de felicidad, de saber que estamos rodeados de tantas cosas maravillosas y que hoy el mundo entero está admirando.

Y aunque no lo crean para aquellos que aún no la ven, sepan que me quedo corto mencionando cada detalle de cada región y cultura de Colombia.

Como amante de los libros de Gabriel García Márquez, se me hace difícil no imaginar que esa familia Madrigal podría ser los Buendía de Cien Años de Soledad, esa familia mágica y asombrosa que en su momento Gabo describió en sus libros y con esta historia pareciera ser que los moderniza a la manera que solo ese cine norteamericano podría hacerlo.

Gracias Disney por hacer de Encanto un Poema a Colombia, gracias a los actores y actrices colombianas que participaron dándole su voz a cada personaje, gracias por tratar con tanto respeto y dignidad a las víctimas del conflicto armado y por atreverse a hablar de eso, porque para aquellos que no la han visto, no es solo una familia mágica que canta y baila, sino que es una familia que viene de huir y de sufrir la guerra, como tantas millones de personas colombianas.

Cuando la película acabó en la sala de cine en Sincelejo solo se escuchaban niños, niñas y adultos hablando orgullosos de sus raíces y de todas las cosas que tenemos en Colombia y como aparecían en la gran pantalla, un niño manifestó que "de ahora en adelante siempre me pondré el sombrero vueltiao", otra niña dijo "aprenderé a tocar acordeón" y una voz de una niña pequeña dijo "quiero recorrer Colombia mamá", palabras que me hicieron darme cuenta que la percepción de Colombia cambió no solo para el mundo entero y para bien, sino que también la que tienen las personas colombianas de su país, de su tierrita, ahora nos conocen y nos conocemos como el Paraíso, como el Encanto de América.

Si este tipo de reacciones las vi en el Caribe colombiano, estoy más que seguro de que se está replicando en todas las partes de Colombia y en el mundo entero. Esta es sin duda alguna la otra cara de Colombia, la que solo conocemos los buenos colombianos, los que somos mayoría, los que soñamos, queremos y luchamos por un mejor país.

Encanto es sin duda alguna una obra maestra, que para aquellos que están acostumbrados a las balaceras, a los narcos, a los secuestros, a las vulgaridades y obscenidades con las que normalmente se dibuja a Colombia en cine, le será imposible comprender y admirar una obra maestra como esta, así que no se desgasten con ese tipo de personas, que solo en su crítica negativa se pueden dar a escuchar, porque nunca tienen nada bueno que decir y siempre tienen un "pero".

Al fin mi sueño de niño se cumplió, que una película con peso internacional, mostrara lo lindo que somos en Colombia, lo lindo que es nuestra cultura, nuestra tierra, nuestra gente, que a pesar de los momentos difíciles estamos logrando salir adelante. Vayan a cine con su familia y todos sus seres queridos, no se arrepentirán de ver Encanto, vale cada peso colombiano.