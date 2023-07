¿En qué va hoy el ‘feminismo’ entre nosotros?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Debemos distinguir la Institucionalidad de la ‘marginalidad’ a la cual nos referiremos al final.

Asumiendo que ese ‘activismo’ se inició como parte de lo que era la evolución o adaptación natural de la especie humana, diferentes componentes se pueden evaluar.

Igual que el león tiene como única actividad y función aportar hasta cien órgasmos y representar peligro para los eventuales enemigos, mientras que la leona debe proveerle a él y a sus cachorros su alimentación y defenderlos a ellos y su territorio; o como la pata pone los huevos y debe calentarlos durante 40 días mientras del pato no se espera ninguna función fuera de haberlos fertilizado; la especie humana, para la preservacion de la especie se inició en la etapa en que la naturaleza asignó las funciones llamadas ‘domesticas’ a la mujer y la responsabilidad de la proveeduria y la protección al hombre; pero desarrolló también su ser social llevándonos en ‘Occidente’ a la conformación de la organización del hoy Estado de Derecho; en este campo se logró el avance en el primer escenario feminista mediante el derecho de voto para la igualdad politica que consiguieron las luchas de las ’sufragistas’ o ‘souffragettes’ francesas, inglesas y americanas. Entre nosotros fue bajo Gustavo Rojjas (el muy injustamente evaluado presidente) que se dio este paso. (Antes como grandes pasos habían adquirido el derecho a administrar sus bienes -1922- y a la educación -1933-)

La liberación sexual fue un segundo aspecto: se puede considerar que a nivel de comprensión y de aceptación ya la mujer superó las condiciones de falta de libertad sexual y hoy es prácticamente total y en particular equivalente a la de género masculino, habiendo desaparecido la importancia de la virginidad, de la obligación de la relación monógama y ‘hasta que la muerte los separe’, e incluso se eliminó la binaridad como referencia. Reticencias y debates para temas como el aborto aún subsisten pero por razones de religión o ‘morales’ y no de género.

La discriminación en cuanto a oportunidades ha sido superado tanto en la teoría como en la realidad. Por lógica ese proceso de igualizacion depende del ritmo al cual se ha producido la igualdad en las capacidades, en especial lo que concierne a la educación. Las medidas de discriminación negativa – en las que se privilegia a la mujer, como los porcentajes en los puestos o las cremalleras en las listas- han cumplido con algunas promociones pero hoy son innecesarias: en las universidades las mujeres hoy son mayoría, con lo cual la participación es cada vez mayor, con más razón cuando la fortaleza del hombre ofrece soluciones de ingreso laboral con niveles de formación más bajos. Se cumple además probablemente la visión de García Márquez según la cual las cualidades natas de ellas son más apropiadas para el gobierno que las de los varones. En cuanto a lo que hoy vemos, es de destacar la participación que tienen en lo que es el primer poder, el poder mediático, donde son mayoría, tanto en el frente, como presentadoras o entrevistadoras y reporteras, como a la cabeza de los mismos, como directoras de medios. Solo en la titularidad en la cabeza de los grandes grupos económicos se mantiene una cuasi exclusividad masculina (Gilinsky, Santodomingo, Sarmiento,, Ardila Lulle, grupo antioqueño).

La marginalidad no es algo cuantifícativo, ni cualitativo, ni discriminatorio sino corresponde a los sectores no incluidos en el sistema formal e institucional. Puede ser mayoritaria como lo fue entre nosotros hasta hace algunos años, y en ellos sí existe el ‘machismo’. Se entiende por éste el arraigo cultural aún no superado según el cual la situación de dependencia y de dominación por parte del hombre son características de lo que se espera de la relación. Pero no responde a una explotación u opresión de un género al otro sino a la evolución de las relaciones sociales según el ‘modo d e producción’ bajo el cual se organiza una sociedad. Cae en la categoría de ‘trampas de la pobreza’ que menciona Esther Dufflo, pues se mantiene en los estamentos donde la institucionalidad no ha logrado reformas universales; en especial la falta de igualdad de oportunidades en la educación mantiene costumbres atávicas que persisten largo tiempo.

El empoderamiento de la mujer, independientemente de cómo se perciba o se reciba, es un hecho cumplido. El ‘activismo feminista’ no solo es ahistórico sino genera conflictos o actitudes tóxicas. El machismo si existe pero en sectores marginados por falta de inclusión(¿y de atención?) en el sistema que nos rige. Se combate el machismo combatiendo la pobreza y la exclusión, no reivindicando una supuesta historia de lucha contra la opresión masculina.